Champions Trophy 2025: बीसीसीआई से विवाद के बीच पीसीबी ने की चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर ताजा घोषणा, अपने रुख को दोहराया

Champions Trophy 2025: आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर गतिरोध और बढ़ने के बीच पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस मामले में एक नई घोषणा की है। पीसीबी ने एक मीडिया विज्ञप्ति में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए टूर्नामेंट निदेशक के रूप में पीसीबी के मुख्य परिचालन अधिकारी सुमैर अहमद सैयद की नियुक्ति की पुष्टि की। विज्ञप्ति में, पाकिस्तान बोर्ड ने एक बार फिर टूर्नामेंट को केवल पाकिस्तान में आयोजित करने के अपने रुख को दोहराया, जबकि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने टूर्नामेंट को हाइब्रिड मॉडल में आयोजित करने के कथित सुझाव दिए हैं।

पीसीबी ने हाल ही में आईसीसी को सूचित किया कि वह पूरे टूर्नामेंट को पाकिस्तान में आयोजित करने से पीछे नहीं हटेगा, देश की सरकार ने भी इस निर्णय का समर्थन किया है। हालांकि, पाकिस्तान के बोर्ड के इस फैसले से आईसीसी असमंजस में है, क्योंकि वह जानता है कि भारतीय टीम के बिना टूर्नामेंट आयोजित नहीं किया जा सकता।

दोनों देशों के बीच राजनीतिक मुद्दों को देखते हुए, भारतीय टीम को चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस जटिल समस्या का समाधान खोजने की जिम्मेदारी आईसीसी पर है। चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट के निदेशक के रूप में सुमैर की नियुक्ति की घोषणा के दौरान भी, पीसीबी ने सुनिश्चित किया कि बोर्ड किसी भी कीमत पर हाइब्रिड मॉडल पर नहीं जाने का इरादा रखता है।

सुमैर की नियुक्ति पर पीसीबी के अध्यक्ष मोहसिन नकवी ने कहा, "सुमैर एक असाधारण रूप से संगठित पेशेवर हैं, जिनके पास प्रशासनिक विशेषज्ञता का खजाना है। क्रिकेट के प्रति उनके अटूट जुनून के साथ, मुझे विश्वास है कि वे खिलाड़ियों, अधिकारियों और प्रशंसकों के लिए एक अविस्मरणीय ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 पेश करेंगे।"

उन्होंने कहा, "ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025, विश्व स्तरीय क्रिकेट आयोजनों की मेजबानी करने की पाकिस्तान की क्षमता को प्रदर्शित करने का वादा करती है, जिसमें खेल के प्रति देश के जुनून और प्रसिद्ध आतिथ्य का अनुभव करने के लिए दुनिया भर के खिलाड़ियों और प्रशंसकों का स्वागत किया जाएगा।"

उन्होंने कहा, "यह टूर्नामेंट पाकिस्तान के हाल के इतिहास में सबसे बड़े खेल आयोजन के रूप में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है। सुमैर के नेतृत्व में, वैश्विक क्रिकेट समुदाय आश्वस्त हो सकता है कि यह आयोजन पाकिस्तान के पर्यायवाची उत्कृष्टता के उच्चतम मानकों को पूरा करेगा।"

टूर्नामेंट निदेशक सुमैर अहमद सैयद ने भी अपने विचार साझा किए। उन्होंने कहा, "मैं इस महत्वपूर्ण जिम्मेदारी को लेने के लिए बहुत सम्मानित और उत्साहित हूं, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, हमारे प्रशंसकों और समर्थकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तैयारियां पहले से ही अच्छी तरह से चल रही हैं, स्टेडियम का नवीनीकरण पूरा होने वाला है और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के साथ महत्वपूर्ण चर्चा चल रही है।"

उन्होंने कहा, "हमारी अनुभवी इवेंट टीम, जिसने पाकिस्तान में पिछले पांच सहित नौ मल्टी-टीम एचबीएल पाकिस्तान सुपर लीग की सफलतापूर्वक योजना बनाई और उसे क्रियान्वित किया है, टूर्नामेंट की सफलता सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।"

Stunning scenery in Abbottabad, Nathia Gali and Murree as the ICC #ChampionsTrophy Tour rolls on across Pakistan 🏆🤩 pic.twitter.com/lznNn8VErp