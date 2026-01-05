'क्या बांग्लादेश की जगह हम खेल सकते हैं?': ढाका के टी20 वर्ल्ड कप के लिए भारत आने से मना करने के बाद आइसलैंड क्रिकेट ने ICC से पूछा

आइसलैंड क्रिकेट ने सोशल मीडिया पर एक व्यंग्यात्मक मैसेज पोस्ट किया, जिसमें उसने वर्ल्ड कप में बांग्लादेश की जगह लेने की पेशकश की, क्योंकि सुरक्षा चिंताओं के कारण उसकी भागीदारी पर अनिश्चितता बनी हुई है।

'Can Replace Bangladesh': Iceland Cricket Takes Dig After Dhaka Refuses To Visit India For ICC T20 World Cup 2026

'क्या बांग्लादेश की जगह हम खेल सकते हैं?': ढाका के टी20 वर्ल्ड कप के लिए भारत आने से मना करने के बाद आइसलैंड क्रिकेट ने ICC से पूछा

ICC T20 World Cup 2026: रविवार को आइसलैंड क्रिकेट ने ICC पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2026 को लेकर चल रहे विवाद में मज़ाक का तड़का लगाया, जब बांग्लादेश ने टूर्नामेंट के लिए भारत न जाने का फैसला किया। आइसलैंड क्रिकेट ने सोशल मीडिया पर एक व्यंग्यात्मक मैसेज पोस्ट किया, जिसमें उसने वर्ल्ड कप में बांग्लादेश की जगह लेने की पेशकश की, क्योंकि सुरक्षा चिंताओं के कारण उसकी भागीदारी पर अनिश्चितता बनी हुई है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) और बोर्ड ऑफ़ कंट्रोल फ़ॉर क्रिकेट इन इंडिया (BCCI) के बीच बढ़ते तनाव के बीच यह ट्वीट वायरल हो गया।

आइसलैंड क्रिकेट ने कहा, "इससे पहले कि कोई पूछे, हाँ, आइसलैंड आने वाले T20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश की जगह ले सकता है, और नहीं, हमें सुरक्षा और भलाई को लेकर कोई चिंता नहीं है। हमारे खिलाड़ियों को हो सकती है, लेकिन हमें नहीं।"

यह हल्के-फुल्के अंदाज़ वाली पोस्ट साफ़ तौर पर सुरक्षा चिंताओं को लेकर चल रहे विवाद पर थी और इसे सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया गया। यह पोस्ट तब आई जब बांग्लादेश ने ICC को बताया कि वह T20 वर्ल्ड कप के लिए अपनी टीम भारत नहीं भेजेगा। यह फैसला बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के निर्देशों के बाद लिया गया, जिसने BCB से अपने मैचों के लिए वेन्यू बदलने का अनुरोध करने को कहा था।

बांग्लादेश के स्पोर्ट्स एडवाइजर आसिफ नज़्रुल ने इस कदम का समर्थन किया और कहा कि अगर भारत में एक भी बांग्लादेशी खिलाड़ी असुरक्षित महसूस करता है, तो पूरी टीम खतरे में पड़ जाएगी। BCCI ने वेन्यू बदलने की बांग्लादेश की रिक्वेस्ट को खारिज कर दिया। उसने दावा किया कि यह लॉजिस्टिकली नामुमकिन है और इस स्टेज पर जगह बदलने से टूर्नामेंट का शेड्यूल खराब हो जाएगा।

आइसलैंड वर्ल्ड कप क्वालिफाई करने वाले देशों का हिस्सा नहीं है। हालांकि, ट्वीट से पता चलता है कि इस विवाद ने क्रिकेट की दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है।

