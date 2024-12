Boxing Day Test: बॉक्सिंग-डे पर एक नहीं 3 टेस्ट मैच?, भारत के सामने ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान-दक्षिण अफ्रीका टक्कर और जिम्बाब्वे बनाम अफगानिस्तान करेंगे मुकाबला, जानें अपडेट

Highlights Boxing Day Test: जिम्बाब्वे और अफगानिस्तान मैच सुबह 8 बजे से खेला जाएगा। Boxing Day Test: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मुकाबला सुबह पांच बजे शुरू होगा। Boxing Day Test: पाकिस्तान और दक्षिण अफ्रीका की टीम सुबह 8 बजे से टक्कर देने को तैयार है।

Boxing Day Test: बॉक्सिंग-डे टेस्ट पर एक नहीं 3 टेस्ट मैच खेले जाएंगे। 26 दिसंबर 2024 को भारतीय टीम के सामने ऑस्ट्रेलिया की टीम है। दूसरे मैच में पाकिस्तान और दक्षिण अफ्रीका में मुकाबला देखने को मिलेगा। तीसरे मैच में जिम्बाब्वे बनाम अफगानिस्तान टक्कर होगा। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मुकाबला भारतीय समयानुसार सुबह पांच बजे शुरू होगा। जिम्बाब्वे और अफगानिस्तान मैच सुबह 8 बजे से खेला जाएगा। पाकिस्तान और दक्षिण अफ्रीका की टीम सुबह 8 बजे से एक-दूसरे को टक्कर देने को तैयार है। बॉक्सिंग-डे टेस्ट एमसीजी पर खेला जाएगा। 1950-51 एशेज में मेलबर्न टेस्ट 22 से 27 दिसंबर तक खेला गया था यानी मैच का चौथा दिन बॉक्सिंग डे था। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को 1974-75 एशेज के दौरान 26 दिसंबर (बॉक्सिंग डे) पर मेलबर्न टेस्ट शुरू करना पड़ा।

