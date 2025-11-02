IPL auction: आईपीएल नीलामी को लेकर बड़ी खबर, BCCI के प्लान में बदलाव, अब विदेश में हो सकता है खिलाड़ियों का ऑक्शन

माना जा रहा है कि संभावित जगह हमेशा की तरह गल्फ रीजन में कहीं होगी। यूएई में अबू धाबी एक मज़बूत संभावना लग रही है, लेकिन ओमान और कतर जैसी दूसरी मिडिल ईस्ट की जगहों पर भी विचार किया जा रहा है।

By रुस्तम राणा | Updated: November 2, 2025 15:14 IST2025-11-02T15:14:23+5:302025-11-02T15:14:23+5:30

IPL auction: आईपीएल नीलामी की जगह को लेकर सोच में बदलाव दिख रहा है, और अब यह विदेश में होने की संभावना है। हालांकि फ्रेंचाइजी को अभी तक शहर के बारे में ऑफिशियली नहीं बताया गया है, लेकिन उन्हें इसके बारे में हिंट ज़रूर दिया गया है।

यह डेवलपमेंट पहले के प्लान से बिल्कुल अलग है, जब ऐसा लग रहा था कि बोर्ड ऑफ़ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया (BCCI) ऑक्शन को भारत में ही होस्ट करने का इच्छुक था। हालांकि, अब देश में त्योहारों और शादियों के मौसम के कारण एक सही जगह ढूंढने में दिक्कतें आ रही हैं।

जैसा कि पहले बताया गया था, ऑक्शन मिड-दिसंबर के आसपास होने की संभावना है - कुछ दिन आगे-पीछे हो सकते हैं - सबसे ज़्यादा संभावना महीने के दूसरे हाफ में होने की है। बीसीसीआई से उम्मीद है कि वह 15 नवंबर से पहले तारीख और जगह की औपचारिक घोषणा कर देगा, जो आईपीएल 19 से पहले फ्रेंचाइजी के लिए रिटेंशन और रिलीज़ खिलाड़ियों की लिस्ट जमा करने की डेडलाइन है।

डेडलाइन में मुश्किल से दो हफ्ते बचे हैं, ऐसे में खिलाड़ियों को रिटेन करने और रिलीज़ करने को लेकर चर्चाएं तेज़ हो गई हैं। संजू सैमसन के संभावित ट्रेड की बात - जिसकी रिपोर्ट सबसे पहले क्रिकबज़ ने की थी - सबसे बड़ा चर्चा का विषय बन गई है। कई फ्रेंचाइजी अभी भी इस भारतीय विकेटकीपर-बल्लेबाज को बहुत ज़्यादा अहमियत देती हैं, भले ही वह हाल ही में इंटरनेशनल क्रिकेट में उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे हैं - चाहे वह हालिया एशिया कप हो या ऑस्ट्रेलिया में चल रही सीरीज़। हालांकि, फ्रेंचाइजी उन्हें एक आईपीएल खिलाड़ी के तौर पर बहुत ज़्यादा वैल्यू देती हैं।

उनके संभावित ट्रेड के बारे में आखिरी फैसला अगले कुछ दिनों में हो सकता है, जब राजस्थान रॉयल्स के मालिक मनोज बदाले भारत में होंगे। यूके में रहने वाले बदाले मंगलवार को मुंबई आ रहे हैं, और कुछ रिटेंशन फैसले फाइनल होने की उम्मीद है - जिसमें महेश थीक्ष्ना और वानिंदु हसरंगा से जुड़े फैसले भी शामिल हैं, ये वे स्पिनर हैं जिनके बारे में राहुल द्रविड़ के हेड कोच रहते हुए 'रिलीज़ लिस्ट' में होने की बात कही जा रही थी। कुमार संगकारा के वापस कमान संभालने के बाद, यह देखना बाकी है कि क्या इन दोनों श्रीलंकाई स्पिनरों के बारे में सोच में कोई बदलाव आएगा।

मोहम्मद शमी को लेकर भी कुछ बातें चल रही हैं, लेकिन समझा जाता है कि सनराइजर्स हैदराबाद उन्हें रिलीज़ करने को तैयार नहीं है। यही नहीं, फ्रेंचाइजी को कथित तौर पर इस अनुभवी भारतीय तेज़ गेंदबाज़ के लिए कुछ ट्रेड ऑफर भी मिले हैं, लेकिन उसने उन्हें मना कर दिया है। दूसरी तरफ, चेन्नई सुपर किंग्स, लखनऊ सुपर जायंट्स और शायद कोलकाता नाइट राइडर्स से भी कई खिलाड़ियों को रिलीज़ किए जाने की उम्मीद है।

