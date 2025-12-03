BCCI ने आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए टीम इंडिया की नई जर्सी को किया लॉन्च

ICC T20 World Cup 2026: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने बुधवार को आने वाले आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए भारतीय क्रिकेट टीम की नई जर्सी लॉन्च की। जर्सी को रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका दूसरे वनडे के इनिंग ब्रेक के दौरान लॉन्च किया गया।

टीम इंडिया की नई जर्सी का लुक ब्राइट और मॉडर्न है। इसमें मुख्य रंग गहरा नीला है और सामने की तरफ सीधी गहरी धारियां हैं। जर्सी के किनारों पर नारंगी रंग के पैनल हैं, जो इसे एनर्जेटिक और बोल्ड लुक देते हैं।

कॉलर पर भारतीय तिरंगे के रंग हैं - केसरिया, सफेद और हरा है। सामने की तरफ एडिडास का लोगो, BCCI का निशान और स्पॉन्सर अपोलो टायर्स हैं, जिस पर बड़े नारंगी अक्षरों में इंडिया लिखा है। कुल मिलाकर, जर्सी स्टाइलिश, स्पोर्टी और बहुत देशभक्ति वाली दिखती है।

आईसीसी टी20 विश्व कप 2026

आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2026 7 फरवरी से शुरू होने वाला है और पहला मैच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में होगा। फाइनल 8 मार्च को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा और अगर पाकिस्तान क्वालीफाई करता है तो फाइनल कोलंबो होस्ट करेगा।

T20 वर्ल्ड कप 2026 ग्रुप्स

ग्रुप A: इंडिया, पाकिस्तान, USA, नामीबिया और नीदरलैंड्स

ग्रुप B: बांग्लादेश, इटली, इंग्लैंड, नेपाल और वेस्ट इंडीज़

ग्रुप C: ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, ओमान, श्रीलंका और ज़िम्बाब्वे

ग्रुप D: अफ़गानिस्तान, कनाडा, न्यूज़ीलैंड, साउथ अफ़्रीका और UAE

ICC T20 वर्ल्ड कप 2026 शेड्यूल

फ़रवरी 7 (11:00 AM): पाकिस्तान बनाम नीदरलैंड्स (कोलंबो)

फ़रवरी 7 (3:00 PM): वेस्ट इंडीज़ बनाम बांग्लादेश (कोलकाता)

फ़रवरी 7 (7:00 PM): भारत बनाम अमेरिका (मुंबई)

फ़रवरी 8 (11:00 AM): न्यूज़ीलैंड बनाम अफ़गानिस्तान (चेन्नई)

फ़रवरी 8 (3:00 PM): इंग्लैंड बनाम नेपाल (मुंबई)

फ़रवरी 8 (7:00 PM): श्रीलंका बनाम आयरलैंड (कोलंबो)

फ़रवरी 9 (11:00 AM): बांग्लादेश बनाम इटली (कोलकाता)

9 फरवरी (3:00 PM): ज़िम्बाब्वे बनाम ओमान (कोलंबो)

9 फरवरी (7:00 PM): साउथ अफ्रीका बनाम कनाडा (अहमदाबाद)

10 फरवरी (11:00 AM): नीदरलैंड्स बनाम नामीबिया (दिल्ली)

10 फरवरी (3:00 PM): न्यूज़ीलैंड बनाम यूएई (चेन्नई)

10 फरवरी (7:00 PM): पाकिस्तान बनाम अमेरिका (कोलंबो)

11 फरवरी (11:00 AM): साउथ अफ्रीका बनाम अफ़गानिस्तान (अहमदाबाद)

11 फरवरी (3:00 PM): ऑस्ट्रेलिया बनाम आयरलैंड (कोलंबो)

11 फरवरी (7:00 PM): इंग्लैंड बनाम वेस्ट इंडीज़ (मुंबई)

12 फरवरी (11:00 AM): श्रीलंका बनाम ओमान (कैंडी)

12 फरवरी (3:00 PM): नेपाल बनाम इटली (मुंबई)

12 फरवरी (7:00 PM): भारत बनाम नामीबिया (दिल्ली)

13 फरवरी (11:00 AM): ऑस्ट्रेलिया बनाम ज़िम्बाब्वे (कोलंबो)

13 फरवरी (3:00 PM): कनाडा बनाम यूएई (दिल्ली)

13 फरवरी (7:00 PM): अमेरिका बनाम नीदरलैंड्स (चेन्नई)

14 फरवरी (11:00 AM): आयरलैंड बनाम ओमान (कोलंबो)

14 फरवरी (3:00 PM): इंग्लैंड बनाम बांग्लादेश (कोलकाता)

14 फरवरी (7:00 PM): न्यूज़ीलैंड बनाम साउथ अफ्रीका (अहमदाबाद)

15 फरवरी (11:00 AM): वेस्ट इंडीज़ बनाम नेपाल (मुंबई)

15 फरवरी (3:00 PM): अमेरिका बनाम नामीबिया (चेन्नई)

15 फरवरी (7:00 PM): भारत बनाम पाकिस्तान (कोलंबो)

16 फरवरी (11:00 AM): अफ़गानिस्तान बनाम यूएई (दिल्ली)

16 फरवरी (3:00 PM): इंग्लैंड बनाम इटली (कोलकाता)

16 फरवरी (7:00 PM): ऑस्ट्रेलिया बनाम श्रीलंका (कैंडी)

17 फरवरी (11:00 AM): न्यूज़ीलैंड बनाम कनाडा (चेन्नई)

17 फरवरी (3:00 PM): आयरलैंड बनाम ज़िम्बाब्वे (कैंडी)

17 फरवरी (7:00 PM): बांग्लादेश बनाम नेपाल (मुंबई)

18 फरवरी (11:00 AM): साउथ अफ्रीका बनाम यूएई (दिल्ली)

18 फरवरी (3:00 PM): पाकिस्तान बनाम नामीबिया (कोलंबो)

18 फरवरी (7:00 PM): भारत बनाम नीदरलैंड्स (अहमदाबाद)

19 फरवरी (11:00 AM): वेस्ट इंडीज़ बनाम इटली (कोलकाता)

19 फरवरी (3:00 PM): श्रीलंका बनाम ज़िम्बाब्वे (कोलंबो)

19 फरवरी (7:00 PM): अफ़गानिस्तान बनाम कनाडा (चेन्नई)

20 फरवरी (7:00 PM): ऑस्ट्रेलिया बनाम ओमान (कैंडी)