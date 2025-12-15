BBL 2025: आईपीएल ऑक्शन से पहले धमाका, 59 गेंद, 102 रन, 9 चौके और 6 छक्के, कल टिम सीफर्ट पर करोड़ों की बारिश?

HighlightsBBL 2025: पहली पारी में 212 रनों का विशाल स्कोर बना।BBL 2025: न्यूजीलैंड के टिम सीफर्ट ने कमाल की पारी खेली BBL 2025: आईपीएल ऑक्शन में करोड़ों कमा सकते हैं।
BBL 2025: बिग बैश लीग 2025 के दूसरे मैच में कई रिकॉर्ड बने। आईपीएल ऑक्शन से पहले धमाका बिग बैश में धमाका हुआ। न्यूजीलैंड के टिम सीफर्ट ने कमाल की पारी खेली और आईपीएल ऑक्शन में करोड़ों कमा सकते हैं। 59 गेंद में 102 रन बनाए, जिसमें 9 चौके और 6 छक्के शामिल हैं। पहले बल्लेबाजी करते हुए रेनेगेड्स और ब्रिस्बेन के बीच पहली पारी में 212 रनों का विशाल स्कोर बना। पहले बल्लेबाजी करते हुए शीर्ष क्रम के बल्लेबाज टिम सीफर्ट ने 56 गेंदों में 102 रनों की शानदार पारी खेली (9 ओवर में 6 छक्के लगाए)।
पाकिस्तान के पूर्व कप्तान शाहीन शाह अफरीदी ने ब्रिस्बेन के साथ 420,000 ऑस्ट्रेलियाई डॉलर के अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के बाद बीबीएल-2025 में पदार्पण किया। रेनेगेड्स के खिलाफ मैच में 2.4 ओवर गेंदबाजी करने के बाद शाहीन को गेंदबाजी करने से प्रतिबंधित कर दिया गया, क्योंकि उन्होंने 43 रन दिए थे, जिससे 212 रनों का विशाल स्कोर बना।