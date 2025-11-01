Bangladesh vs West Indies, 3rd T20I: घर में सूपड़ा साफ, बांग्लादेश को 5 विकेट से हराया, वेस्टइंडीज का घर से बाहर पहला 3-0 का क्लीन स्वीप

Highlights Bangladesh vs West Indies, 3rd T20I: वेस्टइंडीज ने 16.5 ओवर में 5 विकेट पर 152 रन बनाकर बाजी मार ली। Bangladesh vs West Indies, 3rd T20I: तनजीद हसन ने 62 गेंदों में 89 रनों की शानदार पारी खेली। Bangladesh vs West Indies, 3rd T20I: विंडीज़ ने अंततः 19 गेंदें शेष रहते हुए जीत हासिल कर ली।

चटगांवः वेस्टइंडीज का घर से बाहर पहला 3-0 का क्लीन स्वीप है। वेस्टइंडीज ने शानदार लक्ष्य का पीछा करते हुए बांग्लादेश का सूपड़ा साफ कर दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश ने 20 ओवर में 10 विकेट पर 151 रन बनाए। जवाब में वेस्टइंडीज ने 16.5 ओवर में 5 विकेट पर 152 रन बनाकर बाजी मार ली। तनजीद हसन ने 62 गेंदों में 89 रनों की शानदार पारी खेली।

लेकिन बाकी बल्लेबाजों को काफी संघर्ष करना पड़ा। वेस्टइंडीज ने अच्छी गेंदबाजी की, जिसमें शेफर्ड की हैट्रिक सबसे बेहतरीन रही। विंडीज़ ने अंततः 19 गेंदें शेष रहते हुए जीत हासिल कर ली। बांग्लादेश ने कुछ कैच छोड़े। रोमारियो शेफर्ड को प्लेयर ऑफ द सीरीज और शाई होप को प्लेयर ऑफ द मैच दिया गया।

हसन की 62 गेंदों में खेली गई 89 रनों की पारी बेकार गई और वेस्टइंडीज ने शुक्रवार को चटगाँव में खेले गए तीसरे टी20 मैच में बांग्लादेश को 5 विकेट से हराकर सीरीज़ में 3-0 से क्लीन स्वीप कर लिया। मेजबान टीम को 151 रनों पर समेटने के बाद रोस्टन चेज़ और एकीम ऑगस्टे के अर्धशतकों की बदौलत वेस्टइंडीज ने 19 गेंद शेष रहते लक्ष्य हासिल कर लिया।

पहले बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश ने तनजीद के पहले ओवर में दो चौके और अगले ओवर में परवेज़ इमोन के अकील हुसैन के छक्के के साथ अच्छी शुरुआत की। तीसरे ओवर में 12 रन पर तनजीद का कैच मिड ऑफ पर छूटा और उन्होंने इस मौके का पूरा फायदा उठाया। हालांकि, उनके कई बल्लेबाज़ों को ज़्यादा सफलता नहीं मिली।

वेस्टइंडीज की शुरुआत धीमी रही। पहले तीन ओवरों में केवल 8 रन ही बना पाए। तस्कीन की गेंद पर तीन चौके और एक छक्का जड़ा। बांग्लादेश ने ब्रैंडन किंग और जंगू को कुछ ही ओवरों में आउट कर दिया, लेकिन वे लय नहीं बदल पाए। चेज़ और ऑगस्टे ने परिस्थितियों का बखूबी सामना किया और नियमित अंतराल पर बाउंड्री लगाते रहे ताकि रन गति नियंत्रण में रहे।

11वें ओवर तक महेदी ने शानदार गेंदबाजी की और केवल 15 रन दिए। कुछ ओवर बाद ऑगस्टे ने रिशाद हुसैन को तीन छक्के लगाकर मैच में बांग्लादेश की उम्मीदें तोड़ दीं। रोवमैन पॉवेल ने 17वें ओवर में तस्कीन की इनस्विंग यॉर्कर पर एक रन लेकर वेस्टइंडीज को जीत दिला दी।

बांग्लादेश 20 ओवर में 151ः (तनजीद हसन 89, सैफ हसन 23; रोमारियो शेफर्ड 3-36, खैरी पियरे 2-23)

वेस्टइंडीज से 16.5 ओवर में 152/5ः (अकीम ऑगस्टे 50, रोस्टन चेस 50; रिशाद हुसैन 3-43)

5 विकेट से हार गया।