Bangladesh vs West Indies, 2nd T20I: इंडीज ने 149 रन बनाकर मारी बाजी, सीरीज पर 2-0 की बढ़त, घर में बांग्लादेश की हार 

Bangladesh vs West Indies, 2nd T20I: तेज गेंदबाज शेफर्ड ने सलामी बल्लेबाज तनजीद हसन को भी आउट किया जो 48 गेंद पर 61 रन की पारी खेलकर बांग्लादेश के लिए शीर्ष स्कोरर रहे।

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: October 30, 2025 12:55 IST2025-10-30T12:53:41+5:302025-10-30T12:55:13+5:30

Bangladesh vs West Indies, 2nd T20I West Indies won 14 runs WI 149-9 BAN 135-8 Bangladesh lose home take 2-0 lead in series indies | Bangladesh vs West Indies, 2nd T20I: इंडीज ने 149 रन बनाकर मारी बाजी, सीरीज पर 2-0 की बढ़त, घर में बांग्लादेश की हार 

file photo

Highlightsवेस्टइंडीज ने नौ विकेट पर 149 रन बनाए थे।बांग्लादेश की टीम आठ विकेट पर 135 रन ही बना सकी। वेस्टइंडीज को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई।

चटगांवः  वनडे सीरीज़ में पिछड़ने के बाद वेस्टइंडीज ने ज़बरदस्त वापसी करते हुए टी20 सीरीज़ जीत ली है, जबकि एक मैच अभी बाकी है। आखिरी मैच शुक्रवार को है। लगातार दो मैचों में वेस्टइंडीज़ ने कमज़ोर स्कोर के बावजूद शानदार प्रदर्शन किया है। वेस्टइंडीज़ ने सीरीज़ में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली। रोमारियो शेफर्ड और अकील हुसैन के तीन-तीन विकेट की बदौलत वेस्टइंडीज ने बुधवार को यहां दूसरे टी20 मैच में बांग्लादेश को 14 रन से हराकर तीन मैच की श्रृंखला में 2-0 की विजयी बढ़त बना ली। वेस्टइंडीज ने नौ विकेट पर 149 रन बनाए थे।

जिसके बाद बांग्लादेश की टीम आठ विकेट पर 135 रन ही बना सकी। तेज गेंदबाज शेफर्ड ने सलामी बल्लेबाज तनजीद हसन को भी आउट किया जो 48 गेंद पर 61 रन की पारी खेलकर बांग्लादेश के लिए शीर्ष स्कोरर रहे। जेसन होल्डर ने भी 20 रन देकर दो विकेट चटकाकर वेस्टइंडीज को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई।

इससे पहले कप्तान शाई होप द्वारा पहले बल्लेबाजी करने का फैसला करने के बाद वेस्टइंडीज की टीम 11.2 ओवर में एक विकेट पर 106 रन बनाने के बाद लड़खड़ा गई। तेज गेंदबाज मुस्ताफिजुर रहमान ने 21 रन देकर तीन विकेट लिए जबकि स्पिनर नसुम अहमद (35 रन देकर दो विकेट) और रिशाद हुसैन (20 रन देकर दो विकेट) ने भी अच्छा प्रदर्शन किया।

होप ने वेस्टइंडीज के लिए 36 गेंद में 55 रन की पारी खेली जिसमें तीन चौके और इतने ही छक्के शामिल रहे । सलामी बल्लेबाज एलिक अथानाजे ने 33 गेंद में 52 रन की पारी में पांच चौके और तीन छक्के लगाए और होप के साथ दूसरे विकेट के लिए 105 रन जोड़े।

Open in app
टॅग्स :West Indies Cricket TeamBangladesh Cricket TeamICCवेस्टइंडीज क्रिकेट टीमबांग्लादेश क्रिकेट टीमआईसीसी