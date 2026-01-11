T20 World Cup 2026: वेन्यू विवाद के बीच पीसीबी ने टी20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश के मैचों की मेज़बानी में दिखाई दिलचस्पी

T20 World Cup 2026: पाकिस्तान ने बांग्लादेश को एक रास्ता दिया है, क्योंकि आने वाले ICC T20 वर्ल्ड कप 2026 में उनकी भागीदारी को लेकर तनाव बना हुआ है। BCB ने ICC को दो अलग-अलग मौकों पर सुरक्षा चिंताओं का हवाला दिया है, और टूर्नामेंट के लिए भारत जाने को लेकर अपनी चिंताएं जताई हैं। बांग्लादेश चाहता है कि उसके ग्रुप के सभी चार मैच श्रीलंका में शिफ्ट कर दिए जाएं, जो इस टूर्नामेंट का सह-मेजबान भी है। ICC की तरफ से अभी BCB को कोई फैसला नहीं मिला है।

इस बीच, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने एक और विकल्प पेश किया है। अगर श्रीलंका के वेन्यू उपलब्ध नहीं होते हैं, तो PCB ने बांग्लादेश के मैचों की मेजबानी करने में अपनी दिलचस्पी दिखाई है। पाकिस्तान ने ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की मेजबानी की थी, जिसमें सिर्फ भारत ने अपने मैच दुबई में खेले थे। शेड्यूल के अनुसार, मेन इन ग्रीन अपने सभी मैच श्रीलंका में खेलेंगे।

बांग्लादेश के खेल मंत्रालय के सलाहकार आसिफ नज़्रुल ने राष्ट्रीय गौरव का हवाला देते हुए और सरकारी गलियारों में बढ़ते भारत विरोधी भावना को जारी रखते हुए, वेन्यू बदलने पर कड़ा रुख अपनाया है। यह तब हुआ जब हिंदूओं पर हमलों के बीच BCCI के निर्देशों पर बांग्लादेश के तेज़ गेंदबाज़ मुस्तफ़िज़ुर रहमान को IPL फ़्रेंचाइज़ी कोलकाता नाइट राइडर्स से अज्ञात कारणों से रिलीज़ कर दिया गया था।

BCB टीम की भागीदारी को लेकर "सुरक्षा चिंताओं" को दूर करने के लिए ICC के साथ मिलकर काम कर रहा था। हालांकि वेन्यू बदलने का उनका अनुरोध स्वीकार नहीं किया गया है, लेकिन दोनों पक्ष सौहार्दपूर्ण समाधान खोजने के लिए बातचीत में लगे हुए हैं।

रिपोर्ट्स के अनुसार, ICC ने शेड्यूल में छोटे-मोटे बदलाव और पूरी सुरक्षा की गारंटी दी है, अगर BCB भारत में खेलना जारी रखने के लिए सहमत हो जाता है। BCB के दूसरे लेटर में उन्होंने भारत न जाने के अपने रुख पर कायम रहने की बात कही है। BCCI और BCB के बीच बातचीत न होने के कारण ICC को होस्ट के तौर पर आखिरी फैसला लेना होगा।

थ्योरी के हिसाब से, बांग्लादेश भी पाकिस्तान की तरह अपने सभी मैच श्रीलंका में खेल सकता है। हालांकि, टूर्नामेंट शुरू होने में एक महीने से भी कम समय बचा है और सभी मैचों के टिकट लिस्ट हो चुके हैं और बिक चुके हैं। बदलाव का मतलब होगा भारी नुकसान और टेक्निकल चुनौतियां।