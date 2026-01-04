T20 World Cup 2026: बांग्लादेश ने T20 वर्ल्ड कप मैचों के लिए भारत न जाने का फैसला किया, ICC को लिखी चिट्ठी

ICC T20 World Cup 2026: बांग्लादेश के युवा और खेल सलाहकार ने रविवार को कहा कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) ने 7 फरवरी से शुरू होने वाले T20 वर्ल्ड कप के लिए अपनी टीम को भारत नहीं भेजने का फैसला किया है। बांग्लादेश को चार मैच खेलने थे—तीन कोलकाता में और एक मुंबई में। यह फैसला BCCI के कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) को बांग्लादेश के तेज़ गेंदबाज़ मुस्तफ़िज़ुर रहमान को रिलीज़ करने के निर्देश के बाद आया है।

बांग्लादेश के युवा और खेल सलाहकार आसिफ नज़्रुल ने अपने ऑफिशियल फेसबुक पेज पर लिखा, "बांग्लादेश वर्ल्ड कप खेलने के लिए भारत नहीं जाएगा, यह फैसला आज बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने लिया है।" इसमें उन्होंने कहा, "हम भारतीय क्रिकेट बोर्ड की कट्टर सांप्रदायिक नीतियों के संदर्भ में लिए गए इस फैसले का स्वागत करते हैं।"

BCB ने रविवार को 17 बोर्ड डायरेक्टर्स की मीटिंग के बाद इस बात की पुष्टि की है और बताया है कि उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को चिट्ठी लिखी है। द बिजनेस स्टैंडर्ड के मुताबिक, BCB डायरेक्टर खालिद मसूद पायलट ने कहा, "हमने ICC को एक लेटर भेजा है जिसमें रिक्वेस्ट की है कि हमारा मैच भारत से श्रीलंका शिफ्ट कर दिया जाए। अगर वे हमारे एक खिलाड़ी को सिक्योरिटी नहीं दे सकते, तो वे हमारी पूरी टीम की सिक्योरिटी कैसे पक्का करेंगे? इसीलिए हम वहां खेलने नहीं जाएंगे।"

शाहरुख खान की IPL फ्रेंचाइजी ने पिछले महीने अबू धाबी में हुई नीलामी में बिडिंग वॉर के बाद रहमान को ₹9.20 करोड़ में खरीदा था। लेकिन BCCI ने KKR को लेफ्ट-आर्म पेसर को रिलीज़ करने का निर्देश दिया, क्योंकि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों के समय रहमान को टीम में रखने के लिए एक्टर की आलोचना हो रही थी। BCB भी रहमान को रिलीज़ करने के बारे में औपचारिक स्पष्टीकरण मांगने के लिए BCCI को लिखेगा। नज़्मुल ने शनिवार को यह भी कहा कि उन्होंने देश के सूचना और प्रसारण मंत्रालय से बांग्लादेश में IPL के प्रसारण को रोकने का अनुरोध किया है।

शनिवार रात को, बांग्लादेश के कल्चरल मामलों के सलाहकार मुस्तफा सरवर फारूकी ने एक फेसबुक पोस्ट में लिखा, "IPL में मुस्तफिजुर के साथ जो हुआ, वह बहुत बुरा है। बांग्लादेशी नागरिकों ने इस घटना में नफरत की राजनीति देखी है और वे बहुत दुखी हैं।

रविवार के इस फैसले से T20 वर्ल्ड कप पर सवाल खड़े हो गए हैं, जहां भारत-पाकिस्तान ग्रुप लीग मैच को ICC द्वारा घोषित हाइब्रिड मॉडल के अनुसार पहले ही देश से बाहर कर दिया गया है, जो इस मैच को न्यूट्रल जगहों पर कराने की अनुमति देता है। अगर बांग्लादेश भी भारत में खेलने से मना कर देता है, तो जय शाह की अध्यक्षता वाली ICC को एक गंभीर समस्या का सामना करना पड़ सकता है। रहमान को टीम से हटाने का फैसला राजनीतिक नेतृत्व के साथ-साथ BCB को भी पसंद नहीं आया है, जिसने पेसर को IPL के लिए दी गई NOC रद्द करने का फैसला किया है।