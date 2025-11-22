BAN vs IRE: तैजुल इस्लाम ने रचा इतिहास, बांग्लादेश 2-0 से सीरीज जीतने के करीब

तैजुल इस्लाम ने शाकिब अल हसन के 246 विकेटों को पीछे छोड़ते हुए टेस्ट क्रिकेट में बांग्लादेश के सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बनकर देश के इतिहास में अपना नाम दर्ज करा लिया। 

By रुस्तम राणा | Updated: November 22, 2025 18:57 IST2025-11-22T18:33:46+5:302025-11-22T18:57:10+5:30

Bangladesh vs Ireland, 2nd Test: बांग्लादेश ने मीरपुर में दूसरे टेस्ट में अपनी पकड़ मजबूत कर ली है, क्योंकि तैजुल इस्लाम ने चौथे दिन शानदार प्रदर्शन किया, जिससे आयरलैंड 176 रन पर 6 विकेट खो चुका था, और 509 रन के नामुमकिन टारगेट से अभी भी 333 रन दूर है।

लेफ्ट-आर्म के इस अनुभवी स्पिनर ने शाकिब अल हसन के 246 विकेटों को पीछे छोड़ते हुए टेस्ट क्रिकेट में बांग्लादेश के सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बनकर देश के इतिहास में अपना नाम दर्ज करा लिया। 

तैजुल अब 249 विकेटों के साथ अकेले टॉप पर हैं, यह उपलब्धि उस दिन हासिल हुई जब बांग्लादेश के स्पिनरों ने एक बार फिर अपनी छाप छोड़ी। सुबह मज़बूत स्थिति में खेलते हुए, बांग्लादेश ने पहली पारी में 476 रन के बड़े स्कोर और दूसरी पारी में 4 विकेट पर 297 रन बनाकर अपनी बढ़त को बनाए रखा।

मोमिनुल हक, मुशफिकुर रहीम और ओपनर शादमान इस्लाम और महमूदुल हसन जॉय ने धैर्य से हाफ-सेंचुरी बनाकर लय बनाई, जिससे कप्तान नजमुल हुसैन शान्तो को चाय से ठीक पहले पारी घोषित करने और थके हुए आयरिश बैटिंग लाइन-अप पर अपने स्पिनरों को लगाने का मौका मिला।

आयरलैंड के लिए लक्ष्य का पीछा करना हमेशा से ही एक मुश्किल काम था, और जब ताइजुल ने अपना जादू चलाना शुरू किया तो यह और भी मुश्किल हो गया। उन्होंने एंडी बालबर्नी और पॉल स्टर्लिंग को जल्दी आउट किया, पहले आठ ओवर के अंदर दो विकेट लिए, जिससे आयरलैंड का स्कोर 26/2 हो गया।

हसन मुराद ने कैड कारमाइकल और बाद में हैरी टेक्टर को आउट करके दबाव बढ़ा दिया – टेक्टर ने 50 रन की जुझारू पारी खेली थी – जिससे बांग्लादेश लगातार दबाव बनाता रहा। 

ताइजुल के लिए इतिहास का पल तब आया जब उन्होंने आखिरी सेशन में स्टीफन डोहेनी को आउट किया, जिससे पारी का उनका तीसरा विकेट पक्का हो गया और उन्होंने बांग्लादेश के सबसे सफल टेस्ट गेंदबाज के तौर पर अपनी जगह पक्की कर ली। ड्रिफ्ट और डिप में उनकी महारत आयरलैंड के मिडिल ऑर्डर के लिए बहुत ज़्यादा साबित हुई, जो अक्सर क्रीज़ पर ही फंस जाते थे। 

कर्टिस कैंपर ने 93 गेंदों पर नाबाद 34 रन बनाकर टीम को संभाला, जबकि एंडी मैकब्राइन ने स्टंप्स से पहले पॉजिटिव इरादे के साथ उनका साथ दिया। लेकिन सिर्फ़ चार विकेट बचे हैं और 300 से ज़्यादा रन चाहिए, इसलिए आयरलैंड की उम्मीदें टारगेट को हासिल करने के बजाय पूरी तरह से टिकी हुई हैं।
 

