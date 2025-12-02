BAN vs IRE, 3rd T20I: बांग्लादेश ने तीसरे T20I मैच में आयरलैंड को 8 विकेट से रौंदकर 2-1 से जीती सीरीज

BAN vs IRE, 3rd T20I: बांग्लादेश ने आखिरी T20I में आयरलैंड को हराकर बैट और बॉल दोनों से ज़बरदस्त परफ़ॉर्मेंस दी और सीरीज़ 2-1 से पक्की कर ली। पहला गेम हारने के बाद सीरीज़ में पीछे चल रही बांग्लादेश ने शानदार वापसी की, जिसका नतीजा मंगलवार (2 दिसंबर) को उनकी ज़बरदस्त जीत में दिखा, जब उनके बॉलर्स ने पहले आयरलैंड को सिर्फ़ 117 रन पर समेट दिया, फिर उनके बैट्समैन ने 14 ओवर के अंदर काम पूरा कर दिया।

पॉल स्टर्लिंग ने पहले बैटिंग करने का फ़ैसला करने के बाद आयरलैंड को शानदार शुरुआत दिलाई, क्योंकि उन्होंने पहले ओवर में तीन बार बाउंड्री पर गेंद डाली। इसके बाद रोमांचक टिम टेक्टर ने शोरिफ़ुल इस्लाम का सामना किया और 4,4,6 रन बनाए, इससे पहले बॉलर की एक ऑफ़ कटर पर उनके स्टंप्स इधर-उधर हो गए। विकेट के बावजूद, आयरलैंड ने पाँच ओवर में 50/1 का स्कोर बना लिया। हालाँकि, बांग्लादेश ने उस पॉइंट से रेगुलर स्ट्राइक के साथ मैच में वापसी की ताकि आयरलैंड के लिए कोई वापसी की गुंजाइश न रहे।

जैसे ही रिशाद ने हाफवे पॉइंट पर कर्टिस कैंफर के स्टंप्स को गुगली से हिलाया, आयरलैंड के लिए मुश्किलें साफ हो गईं और वे 50/1 से 66/4 पर आ गए। रिशाद ने सेट बैटर स्टर्लिंग को भी आउट किया और फिर अपना स्पेल तीसरा विकेट लेकर खत्म किया। मुस्तफिजुर रहमान, जिन्होंने पहले हैरी टेक्टर को आउट किया था, आखिरी ओवर में आयरलैंड को डबल स्ट्राइक से और नुकसान पहुंचाया, उन्होंने भी तीन विकेट लिए।

118 रन चाहिए थे, बांग्लादेश ने सैफ हसन और लिटन दास के आउट होने के बावजूद अच्छा पावरप्ले खेला। सैफ ने जाने से पहले कुछ बाउंड्री और एक छक्का लगाया था और तनजीद हसन भी अच्छे टच में दिख रहे थे। तनजीद ने परवेज हुसैन के साथ मिलकर लक्ष्य का पीछा जारी रखा, क्योंकि बांग्लादेश ने कोई जल्दबाजी नहीं दिखाई और शानदार बल्लेबाजी की।

आधे रास्ते पर, जब जीत साफ़ दिख रही थी, तन्ज़िद ने शुरुआत की और डेलानी की गेंद पर दो छक्के मारे, फिर क्रेग यंग की गेंद पर एक और बड़ा छक्का मारा, जिससे स्कोर पचास के पार चला गया और आखिरकार बांग्लादेश को फिनिश लाइन तक ले गया।