WATCH: जब पाकिस्तान तेज गेंदबाज ने वैभव सूर्यवंशी को छेड़ा तो भारतीय ओपनर ने कहा, 'बॉल डाल ना'

रविवार को दोहा में राइजिंग स्टार्स एशिया कप 2025 में भारत ए की ओर से खेलते हुए उन्होंने पाकिस्तान ए के खिलाफ हाई-प्रोफाइल मुकाबले में अपना जोश भरा अंदाज़ दिखाया।

By रुस्तम राणा | Updated: November 17, 2025 12:15 IST2025-11-17T12:15:07+5:302025-11-17T12:15:07+5:30

‘ball daal na’ after Pakistan pacer tries to needle him, then smacks him for four next delivery | WATCH: जब पाकिस्तान तेज गेंदबाज ने वैभव सूर्यवंशी को छेड़ा तो भारतीय ओपनर ने कहा, 'बॉल डाल ना'

WATCH: जब पाकिस्तान तेज गेंदबाज ने वैभव सूर्यवंशी को छेड़ा तो भारतीय ओपनर ने कहा, 'बॉल डाल ना'

IND-A vs PAK-A: वैभव सूर्यवंशी भले ही सिर्फ़ 14 साल के हों, लेकिन वह पीछे हटने वालों में से नहीं हैं। बिहार के समस्तीपुर का यह युवा खिलाड़ी चुनौतियों का डटकर सामना करने के लिए जाना जाता है, और इसलिए, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि रविवार को दोहा में राइजिंग स्टार्स एशिया कप 2025 में भारत ए की ओर से खेलते हुए उन्होंने पाकिस्तान ए के खिलाफ हाई-प्रोफाइल मुकाबले में अपना जोश भरा अंदाज़ दिखाया। 

यूएई के खिलाफ 42 गेंदों पर 144 रनों की पारी खेलने वाले इस बाएं हाथ के बल्लेबाज़ ने पाकिस्तान के खिलाफ मैच की पहली ही गेंद पर चौका लगाकर अपने इरादे साफ़ कर दिए। सूर्यवंशी और पाकिस्तानी तेज़ गेंदबाज़ उबैद शाह के बीच लगातार बहस होती रही, दोनों में से कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। 

जब भी बाएँ हाथ का यह बल्लेबाज़ गेंद को सही से कनेक्ट नहीं कर पाता था, शाह उसे घूर रहे होते थे, मानो उस युवा खिलाड़ी का मज़ाक उड़ा रहे हों। हालाँकि, मैच के तीसरे ओवर में सूर्यवंशी ने तेज़ गेंदबाज़ को जवाब दिया। एक इनसाइड-आउट शॉट को सही से कनेक्ट न कर पाने के बाद, इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में राजस्थान रॉयल्स का प्रतिनिधित्व करने वाले इस बल्लेबाज़ ने शाह से अपनी गेंदबाज़ी पर ध्यान केंद्रित करने को कहा।

सूर्यवंशी को स्टंप माइक पर यह कहते सुना गया, "बॉल डाल ना, बॉल डाल।" अगली ही गेंद पर सूर्यवंशी ने चौका जड़ा और उन्हें चौका मिला। चौका लगाने के बाद, बाएं हाथ के इस बल्लेबाज़ ने अपने सलामी जोड़ीदार प्रियांश आर्या की तरफ़ रुख़ किया। पाकिस्तान का यह तेज गेंदबाज कुछ भी कहने में असमर्थ रहा और अंत में सूर्यवंशी ने ही जीत हासिल की।

सूर्यवंशी का प्रयास व्यर्थ

सूर्यवंशी के प्रयास व्यर्थ गए क्योंकि उनकी 45 रनों की पारी भारत को प्रतिस्पर्धी स्कोर बनाने में मदद करने के लिए पर्याप्त नहीं थी। 79/1 के स्कोर पर, भारत 136 रनों पर ढेर हो गया और पाकिस्तान को इस लक्ष्य का पीछा करने में कोई कठिनाई नहीं हुई। सूफियान मुकीम की गेंद पर सूर्यवंशी का विकेट निर्णायक साबित हुआ क्योंकि भारत ए की सारी लय टूट गई और टीम ने बाकी सात विकेट सिर्फ़ 45 रनों पर गंवा दिए। 

पाकिस्तान ने 40 गेंदें शेष रहते आठ विकेट से जीत हासिल की, जिसमें सलामी बल्लेबाज़ माज़ सदाकत ने 47 गेंदों पर 79 रनों की पारी खेली। भारत ए का मुकाबला अब मंगलवार, 18 नवंबर को दोहा के वेस्ट एंड पार्क इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में ओमान से होगा।

Open in app
टॅग्स :IndiaPakistanभारतपाकिस्तान