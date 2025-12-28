बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शाहीन अफरीदी और हारिस रऊफ को टीम से किया बाहर, टी20 विश्व कप से पहले पाकिस्तान टीम बड़ा बदलाव, देखिए लिस्ट

टीम इस प्रकार है: सलमान अली आगा (कप्तान), अब्दुल समद, सईम अयूब, साहबजादा फरहान, फखर जमां, शादाब खान, फहीम अशरफ, मुहम्मद नवाज, अबरार अहमद, उस्मान तारिक, उस्मान खान, ख्वाजा नफे, नसीम शाह, सलमान मिर्जा और मुहम्मद वसीम जूनियर। 

By सतीश कुमार सिंह | Updated: December 28, 2025 13:57 IST2025-12-28T13:55:51+5:302025-12-28T13:57:07+5:30

file photo

Highlightsराष्ट्रीय टीम में वापस बुलाया गया है। सलमान आगा टीम की कप्तानी करेंगे।ख्वाजा नफे को भी टीम में शामिल किया।

लाहौरः पाकिस्तान टीम में बड़ा बदलाव हुआ है। रविवार को घोषित श्रीलंका के खिलाफ तीन मैचों की टी20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज के लिए पाकिस्तान की 15 सदस्यीय टीम में बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शाहीन अफरीदी और हारिस रऊफ को शामिल नहीं किया गया है। ये चारों खिलाड़ी फिलहाल बिग बैश लीग में खेल रहे हैं। हालांकि, अनुभवी ऑलराउंडर शादाब खान, जो फिलहाल बिग बैश लीग में सिडनी थंडर के लिए खेल रहे हैं, को आगामी टी20 विश्व कप की तैयारी के लिए राष्ट्रीय टीम में वापस बुलाया गया है। सलमान आगा टीम की कप्तानी करेंगे।

चयनकर्ताओं ने अनुभवहीन ख्वाजा नफे को भी टीम में शामिल किया है, जिन्होंने 32 टी20 मैचों में 132.81 के स्ट्राइक रेट से 688 रन बनाए हैं। दाएं हाथ के इस बल्लेबाज को पहली बार टी20 अंतरराष्ट्रीय टीम में मौका मिला है, जिन्होंने इस सीजन की पाकिस्तान सुपर लीग में क्वेटा ग्लैडिएटर्स के लिए शानदार प्रदर्शन किया था। तीन मैचों की यह सीरीज 7 जनवरी से शुरू होगी और दांबुला में खेली जाएगी।

पाकिस्तान ने अगले महीने श्रीलंका में होने वाली टी20 अंतरराष्ट्रीय श्रृंखला के लिए ऑलराउंडर शादाब खान को अपनी टीम में शामिल किया है लेकिन इस श्रृंखला के लिए ऑस्ट्रेलिया में बिग बैश लीग (बीबीएल) में खेल रहे बल्लेबाज बाबर आजम या तेज गेंदबाज शाहीन अफरीदी को वापस नहीं बुलाया है।

शादाब सात जनवरी 2026 से शुरू होने वाली तीन मैचों की श्रृंखला में वापसी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी करेंगे। कंधे की सर्जरी के कारण इस साल जून से क्रिकेट से बाहर रहने के बाद उन्होंने इस महीने बीबीएल से प्रतिस्पर्धी क्रिकेट में वापसी की, जहां उन्होंने अपने अन्य हमवतन खिलाड़ियों से बेहतर प्रदर्शन किया।

बाबर, शाहीन, हारिस रऊफ, हसन अली और मोहम्मद रिजवान अन्य पाकिस्तानी खिलाड़ी हैं जो बीबीएल में खेल रहे हैं। इनमें से किसी को भी टीम में शामिल नहीं किया गया है और वे ऑस्ट्रेलियाई लीग में खेलना जारी रखेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को आश्वासन दिया था कि बीबीएल में खेलने वाले उसके खिलाड़ी पूरे सत्र के लिए उपलब्ध रहेंगे।

और यही वजह है कि इन खिलाड़ियों को राष्ट्रीय टीम में शामिल नहीं किया गया है। पाकिस्तान ने सलमान अली आगा की अगुवाई में 15 सदस्यीय टीम का चयन किया है जिसमें बल्लेबाज ख्वाजा नफे के रूप में नया चेहरा भी शामिल है। इसके अलावा अब्दुल समद ने भी टीम में वापसी की है।

