Usman Khawaja Retirement: ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर उस्मान ख्वाजा ने इंटरनेशनल क्रिकेट से लेंगे संन्यास, सिडनी में खेलेंगे अपना आखिरी मैच

Usman Khawaja Retirement: ऑस्ट्रेलिया के सलामी बल्लेबाज उस्मान ख्वाजा ने पुष्टि की है कि वह सिडनी में इंग्लैंड के खिलाफ खेले जाने वाले पांचवें और अंतिम एशेज टेस्ट के बाद अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लेंगे। गौरतलब है कि उन्होंने 2011 में इसी मैदान पर अपना टेस्ट डेब्यू किया था और 88 टेस्ट खेलने के बाद अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से विदाई लेंगे।

By अंजली चौहान | Updated: January 2, 2026 08:04 IST2026-01-02T08:02:07+5:302026-01-02T08:04:17+5:30

Australian cricketer Usman Khawaja will retire from international cricket will play his last match in Sydney | Usman Khawaja Retirement: ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर उस्मान ख्वाजा ने इंटरनेशनल क्रिकेट से लेंगे संन्यास, सिडनी में खेलेंगे अपना आखिरी मैच

Usman Khawaja Retirement: ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर उस्मान ख्वाजा ने इंटरनेशनल क्रिकेट से लेंगे संन्यास, सिडनी में खेलेंगे अपना आखिरी मैच

Usman Khawaja Retirement: ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज क्रिकेटर उस्मान ख्वाजा ने संन्यास की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि वह इंग्लैंड के खिलाफ पांचवें और आखिरी एशेज मैच के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर हो जाएंगे। वह ऑस्ट्रेलिया के पहले मुस्लिम टेस्ट क्रिकेटर के तौर पर अपनी विरासत छोड़ेंगे, साथ ही उन्होंने अपने 15 साल के करियर के दौरान कथित "नस्लीय रूढ़िवादिता" पर भी निशाना साधा। अगर उन्हें चुना जाता है, तो 39 साल के यह खिलाड़ी रविवार को सिडनी में टेस्ट शुरू होने पर आखिरी बार मैदान पर उतरेंगे, जिससे उनके भविष्य को लेकर महीनों से चल रही अटकलें खत्म हो जाएंगी।

यह इस शानदार बाएं हाथ के बल्लेबाज का 88वां टेस्ट होगा, जो उनके करियर का समापन होगा, जिसकी शुरुआत 2011 में सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में इंग्लैंड के खिलाफ डेब्यू से हुई थी।

ख्वाजा ने कहा, "सबसे बड़ी भावना संतोष की है। मैं बहुत भाग्यशाली हूं कि मैंने ऑस्ट्रेलिया के लिए इतने सारे मैच खेले हैं।" "मुझे उम्मीद है कि मैंने इस दौरान लोगों को प्रेरित किया होगा।"

उन्होंने आगे कहा, "मैं पाकिस्तान का एक गौरवान्वित मुस्लिम अश्वेत लड़का हूं, जिसे कहा गया था कि वह कभी ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम के लिए नहीं खेलेगा। अब मुझे देखो, और तुम भी ऐसा कर सकते हो।"

गौरतलब है कि ख्वाजा बचपन में इस्लामाबाद से ऑस्ट्रेलिया आ गए थे, और मुश्किलों का सामना करते हुए देश के पहले पाकिस्तान में जन्मे और पहले मुस्लिम नेशनल खिलाड़ी बने।

एक समय वह ऑस्ट्रेलिया में एकमात्र एशियाई फर्स्ट-क्लास खिलाड़ी थे और उन्हें एक रोल मॉडल के रूप में जाना जाता है, जिन्होंने दूसरों के लिए रास्ते खोले।

क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख टॉड ग्रीनबर्ग ने कहा, "उस्मान ने ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट में बहुत बड़ा योगदान दिया है, दोनों ही तरह से - 15 साल पहले अपने टेस्ट डेब्यू के बाद से हमारे सबसे स्टाइलिश और जुझारू बल्लेबाजों में से एक के रूप में अपनी शानदार उपलब्धियों के माध्यम से, और मैदान के बाहर, खासकर उस्मान ख्वाजा फाउंडेशन के माध्यम से।"

टॉड ग्रीनबर्ग ने कहा, "ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट की ओर से मैं उस्मान को उनकी सभी उपलब्धियों के लिए धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूं।"

ख्वाजा का फाउंडेशन शरणार्थी, अप्रवासी, स्वदेशी और गरीब सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि के युवाओं को शुरुआती क्रिकेट कार्यक्रमों और शैक्षिक सहायता के माध्यम से मदद करता है।

एक योग्य पायलट ख्वाजा ने टेस्ट क्रिकेट में 16 शतकों के साथ 6,206 रन बनाए हैं, जिनका औसत 43.39 है।

उन्होंने एक साल पहले श्रीलंका के खिलाफ करियर का सबसे बड़ा 232 रन बनाया था, लेकिन उसके बाद से तीन अंकों का स्कोर नहीं बनाया है।

उस्मान ख्वाजा ने यह भी कन्फर्म किया कि इंटरनेशनल रिटायरमेंट के बाद वह ब्रिस्बेन हीट के लिए बिग बैश लीग (BBL) में खेलना जारी रखेंगे।

Open in app
टॅग्स :Usman KhawajaAustralia Cricket TeamPakistanSydneyretirementउस्मान ख्वाजाऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीमपाकिस्तानरिटायरमेंट