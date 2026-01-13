ऑस्ट्रेलियाई कप्तान एलिसा हीली भारत सीरीज के बाद क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से लेंगी संन्यास, किया ऐलान

नई दिल्ली:ऑस्ट्रेलिया की कप्तान एलिसा हीली ने घोषणा की है कि वह फरवरी-मार्च में भारत के खिलाफ होने वाली आगामी मल्टी-फॉर्मेट घरेलू सीरीज के बाद क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लेंगी। उन्होंने पुष्टि की कि वह T20I में नहीं खेलेंगी, क्योंकि टीम इस साल के T20 वर्ल्ड कप की तैयारी कर रही है, लेकिन वह पर्थ में होने वाले वनडे और एकमात्र डे-नाइट टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया की कप्तानी करेंगी।

ऑस्ट्रेलिया के पूर्व विकेटकीपर इयान हीली की भतीजी, एलिसा हीली ने 2010 में 19 साल की उम्र में न्यूजीलैंड के खिलाफ एक सीरीज में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू किया था। वह ऑस्ट्रेलिया के लिए 162 T20I, 126 ODI और 11 टेस्ट मैच खेलकर अपने करियर का अंत करेंगी। हीली T20I में रिकॉर्ड 126 डिसमिसल के साथ अपने करियर का अंत करेंगी।

मेग लैनिंग के संन्यास के बाद हीली ने 2023 में ऑस्ट्रेलिया की फुल-टाइम कप्तान के रूप में पदभार संभाला। कप्तान के तौर पर उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि इंग्लैंड के खिलाफ 16-0 से मल्टी-फॉर्मेट एशेज में क्लीन स्वीप करना था। हीली की कप्तानी में ऑस्ट्रेलिया 2024 महिला T20 वर्ल्ड कप और 2025 महिला वर्ल्ड कप दोनों के सेमीफाइनल में भी पहुंचा।

महिला क्रिकेट में सबसे खतरनाक बल्लेबाजों और बेहतरीन विकेटकीपरों में से एक मानी जाने वाली हीली आठ ICC वर्ल्ड कप जीतने वाली (छह T20 और दो ODI) टीमों का हिस्सा रही हैं और उनके नाम कई रिकॉर्ड हैं, जिसमें वर्ल्ड कप फाइनल में सबसे ज्यादा व्यक्तिगत स्कोर और महिला T20I में विकेटकीपर द्वारा सबसे ज्यादा डिसमिसल शामिल हैं। वह 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स में ऑस्ट्रेलिया की गोल्ड मेडल जीतने वाली टीम की भी सदस्य थीं।

उनके व्यक्तिगत पुरस्कारों में 2019 में बेलिंडा क्लार्क अवार्ड और दो ICC महिला T20I क्रिकेटर ऑफ द ईयर सम्मान (2018 और 2019) शामिल हैं। घरेलू स्तर पर, हीली ने सिडनी सिक्सर्स का प्रतिनिधित्व किया, महिला बिग बैश लीग में 11 सीजन में 3,000 से अधिक रन बनाए और दो खिताब जीते। हीली ने महिला प्रीमियर लीग के दो सीजन भी खेले और UP वॉरियर्स की कप्तानी की।

हीली ने कहा, "मिली-जुली भावनाओं के साथ, भारत के खिलाफ आगामी सीरीज ऑस्ट्रेलिया के लिए मेरी आखिरी सीरीज होगी।" "मुझे अभी भी अपने देश के लिए खेलना बहुत पसंद है, लेकिन मुझे लगता है कि जिस कॉम्पिटिटिव भावना ने मुझे इतने लंबे समय तक आगे बढ़ाया, वह अब वैसी नहीं रही। मुझे लगता है कि यह सही समय है।

उन्होंने कहा, "मैं इस साल T20 वर्ल्ड कप में नहीं जाऊंगी और, टीम के पास तैयारी के लिए कम समय होने के कारण, मैं भारत के खिलाफ T20s का हिस्सा नहीं बनूंगी। लेकिन मैं अपने करियर को घर पर अपने कैलेंडर की सबसे बड़ी सीरीज़ में से एक में ODI और टेस्ट टीमों की कप्तानी करके खत्म करने के लिए उत्साहित हूं।"

हीली ने आगे कहा, "मुझे सच में अपने टीम के साथियों, टीम का गाना गाने और ऑस्ट्रेलिया के लिए ओपनिंग बैटिंग करने के लिए मैदान पर उतरने की बहुत याद आएगी। अपने देश का प्रतिनिधित्व करना एक अविश्वसनीय सम्मान रहा है और मैं हरे और सुनहरे रंग की जर्सी में आखिरी सीरीज़ के लिए आभारी हूं।"

क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के सीईओ टॉड ग्रीनबर्ग ने खेल पर हीली के प्रभाव की तारीफ करते हुए उन्हें "अब तक की महान खिलाड़ियों में से एक" कहा और मैदान के अंदर और बाहर दोनों जगह उनके प्रभाव की प्रशंसा की।