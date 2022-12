Australia vs West Indies 2022: 3000 रन 51वीं पारी में पूरे, डॉन ब्रेडमैन के बाद सबसे तेजी, मार्नस लाबुशेन का धमाका, वेस्टइंडीज 409 रन पीछे

Highlights तेजनारायण चंद्रपाल 47 और एंडरसन फिलिप एक रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे थे। टीम ऑस्ट्रेलिया से 409 रन पीछे है और उस पर फालोऑन का खतरा मंडरा रहा है। लाबुशेन और ट्रेविस हेड ने वेस्टइंडीज के खिलाफ आक्रामक बल्लेबाजी की।

Australia vs West Indies 2022: ट्रेविस हेड और मार्नस लाबुशेन की बड़ी शतकीय पारियों और दोनों के बीच चौथे विकेट के लिए 297 रन की साझेदारी के दम पर ऑस्ट्रेलिया ने वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन शुक्रवार को यहां में सात विकेट पर 511 रन बनाने के बाद चार विकेट झटक कर अपनी स्थिति मजबूत कर ली।

दिन रात्रि टेस्ट में स्टंप्स के समय तेजनारायण चंद्रपाल 47 और एंडरसन फिलिप एक रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे थे। टीम ऑस्ट्रेलिया से 409 रन पीछे है और उस पर फालोऑन का खतरा मंडरा रहा है। लगभग एक साल पहले एशेज सीरीज में इसी मैदान पर पदार्पण करने वाले माइकल नासेर (20 रन पर दो विकेट) ने इस दौरान ऑस्ट्रेलिया के दो बल्लेबाजों को पवेलियन की राह दिखायी।

Another dominating day for Australia.



Watch #AUSvWI action LIVE on https://t.co/CPDKNxoJ9v (in select regions) 📺#WTC23 | https://t.co/jfgb365Splpic.twitter.com/oZXTse4TsU