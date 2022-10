Australia vs West Indies 2022: कप्तान फिंच का धमाका, 53 गेंद और 58 रन, वेस्टइंडीज पर तीन विकेट से रोमांचक जीत

Highlights कप्तान आरोन फिंच को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। ऑस्ट्रेलिया ने 146 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए पांच विकेट 58 रन पर गंवा दिए थे। आस्ट्रेलिया ने 19.5 ओवर में सात विकेट खोकर लक्ष्य हासिल किया और दो मैचों की सीरीज में 1-0 से बढ़त बनाई।

Australia vs West Indies 2022: कप्तान आरोन फिंच ने मध्यक्रम के बल्लेबाज के रूप में फॉर्म में वापसी की, जबकि मैथ्यू वेड ने ‘फिनिशर’ की अपनी भूमिका बखूबी निभाई, जिससे ऑस्ट्रेलिया ने खराब शुरुआत से उबरकर पहले टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में बुधवार को यहां वेस्टइंडीज पर तीन विकेट से रोमांचक जीत दर्ज की।

ऑस्ट्रेलिया ने 146 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए पांच विकेट 58 रन पर गंवा दिए थे। इसके बाद फिंच (53 गेंद पर 58 रन, छह चौके) और विकेटकीपर बल्लेबाज मैथ्यू वेड (29 गेंद पर नाबाद 39 रन, पांच चौके) ने बखूबी जिम्मा संभाला और छठे विकेट के लिए 69 रन की साझेदारी की।

इससे आस्ट्रेलिया ने 19.5 ओवर में सात विकेट खोकर लक्ष्य हासिल किया और दो मैचों की सीरीज में 1-0 से बढ़त बनाई। वेस्टइंडीज ने पहले बल्लेबाजी का न्योता मिलने पर नौ विकेट पर 145 रन बनाए थे। उसकी तरफ से सलामी बल्लेबाज काइल मायर्स ने सर्वाधिक 39 रन बनाए जबकि आठवें नंबर के बल्लेबाज ओडियन स्मिथ ने 27 रन का योगदान दिया।

ऑस्ट्रेलिया की तरफ से जोश हेजलवुड ने तीन जबकि पैट कमिंस और मिशेल स्टार्क ने दो-दो विकेट लिए। भारत दौरे में शानदार प्रदर्शन करने वाले कैमरन ग्रीन को ऑस्ट्रेलिया ने सलामी बल्लेबाज के रूप में बरकरार रखा। उन्होंने डेविड वॉर्नर के साथ पारी का आगाज किया। शेल्डन कोटरेल (49 रन देकर दो विकेट) पारी के दूसरे ओवर में ही वॉर्नर (14) और मिशेल मार्श (तीन) को पवेलियन की राह दिखा दी।

ग्रीन (14) आउट होने वाले तीसरे बल्लेबाज थे। उन्हें अलजारी जोसेफ (17 रन देकर दो विकेट) ने बोल्ड किया। ग्लेन मैक्सवेल और टिम डेविड खाता भी नहीं खोल पाए जिसके बाद फिंच और वेड ने जिम्मेदारी संभाली। जोसेफ ने फिंच को आउट करके यह साझेदारी तोड़ी लेकिन वेड ने स्टार्क (नाबाद छह) के साथ मिलकर टीम को एक गेंद शेष रहते हुए लक्ष्य तक पहुंचाया।