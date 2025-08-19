Australia vs South Africa, 1st ODI: मैच से पहले दक्षिण अफ्रीका को बड़ा झटका, टखने की चोट के कारण तेज गेंदबाज बाहर

Highlights टीम के मेडिकल स्टाफ की देखरेख में रिहैबिलिटेशन से गुज़रेंगे। लुंगी एनगिडी, नंद्रे बर्गर और वियान मुल्डर की तेज़ गेंदबाज़ी तिकड़ी को चुना है। ऑस्ट्रेलिया ने पहले वनडे में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया।

Australia vs South Africa, 1st ODI: दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच एकदिवसीय सीरीज की आज शुरुआत हुई। इस बीच दक्षिण अफ्रीका को बड़ा झटका लगा है। दक्षिण अफ्रीका 19 अगस्त से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शुरू हो रही एकदिवसीय सीरीज में तेज़ गेंदबाज़ कगिसो रबाडा के बिना खेलेगा। यह तेज़ गेंदबाज़ अपने दाहिने टखने में सूजन के कारण बाहर है। 30 वर्षीय रबाडा का सोमवार (18 अगस्त) को स्कैन हुआ, जिसमें चोट की गंभीरता की पुष्टि हुई। क्रिकेट दक्षिण अफ्रीका ने कहा है कि ऑस्ट्रेलिया में ही रहेंगे और टीम के मेडिकल स्टाफ की देखरेख में रिहैबिलिटेशन से गुज़रेंगे।

केर्न्स में होने वाले पहले मैच के लिए दक्षिण अफ्रीका ने लुंगी एनगिडी, नंद्रे बर्गर और वियान मुल्डर की तेज़ गेंदबाज़ी तिकड़ी को चुना है। अगले दो मैच 22 और 24 अगस्त को मैके में खेले जाएँगे। तीस वर्षीय रबाडा का सोमवार को स्कैन हुआ जिसमें उनके दाहिने टखने में सूजन की पुष्टि हुई।

रबाडा ऑस्ट्रेलिया में टीम के साथ रहेंगे और रिहैबिलिटेशन से गुज़रेंगे। पिछले सप्ताह टी-20 श्रृंखला में सर्वाधिक विकेट लेने वाले केवेना मफाका को रबाडा की जगह टीम में शामिल किया गया, लेकिन पहले वनडे के लिए उन्हें अंतिम एकादश में जगह नहीं दी गई। ऑस्ट्रेलिया ने पहले वनडे में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया।