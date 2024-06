AUS VS SCO T20 World Cup 2024: सुपर-8 में ऑस्ट्रेलिया, स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के लिए बेहद अहम मुकाबला, जानें कहां देखें लाइव मैच

Highlights Australia vs Scotland, 35th Match, Group B Live Score T20 World Cup 2024: मैच भारतीय समयानुसार सुबह 6:00 बजे शुरू होगा। Australia vs Scotland, 35th Match, Group B Live Score T20 World Cup 2024: मैच बारिश की भेंट चढ़ जाने पर स्कॉटलैंड सुपर 8 में पहुंच जाएगा। Australia vs Scotland, 35th Match, Group B Live Score T20 World Cup 2024: स्कॉटलैंड की टीम इसके साथ ही बारिश की भी दुआ करेगी।

Australia vs Scotland, 35th Match, Group B Live Score T20 World Cup 2024: लगातार तीन जीत से सुपर आठ में जगह पक्की कर चुका ऑस्ट्रेलिया टी20 विश्व कप के ग्रुप चरण में स्कॉटलैंड के खिलाफ अपने अंतिम मैच में किसी तरह की ढिलाई नहीं बरतेगा और जीत के साथ अगले चरण में कदम रखना चाहेगा। ऑस्ट्रेलिया ग्रुप बी में अपना पहला स्थान पहले ही पक्का कर चुका है लेकिन यह मैच स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के लिए बेहद महत्वपूर्ण है जो इस ग्रुप से दूसरे स्थान पर रहने की दौड़ में हैं। ऑस्ट्रेलिया पर जीत या इस मैच के बारिश की भेंट चढ़ जाने पर स्कॉटलैंड अंतिम आठ में पहुंच जाएगा लेकिन अगर वह इस मैच में हार जाता है और इंग्लैंड एक अन्य मैच में नामीबिया को हरा देता है तो वह बाहर हो जाएगा।

Australia vs Scotland, 35th Match, Group B Live Score T20 World Cup 2024: टीम इस प्रकार हैं-

ऑस्ट्रेलिया: मिशेल मार्श (कप्तान), एश्टन एगर, पैट कमिंस, टिम डेविड, नाथन एलिस, कैमरून ग्रीन, जोश हेजलवुड, ट्रैविस हेड, जोश इंगलिस (विकेट कीपर), ग्लेन मैक्सवेल, मिशेल स्टार्क, मार्कस स्टोइनिस, मैथ्यू वेड (विकेट कीपर), डेविड वार्नर और एडम जाम्पा।

स्कॉटलैंड: रिची बेरिंगटन (कप्तान), मैथ्यू क्रॉस, ब्रैड करी, क्रिस ग्रीव्स, ओली हेयर्स, जैक जार्विस, माइकल जोन्स, माइकल लीस्क, ब्रैंडन मैकमुलेन, जॉर्ज मुन्से, सफ्यान शरीफ, क्रिस सोल, चार्ली टियर, मार्क वाट, ब्रैड व्हील।

इंग्लैंड और नामीबिया का मैच बारिश की भेंट चढ़ जाने पर भी स्कॉटलैंड सुपर 8 में पहुंच जाएगा। ऐसी स्थिति में इंग्लैंड का सफर समाप्त हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया की टीम इस समय बेहतरीन फॉर्म में चल रही है और उसके लिए चिंता का कोई विषय नहीं है। नाथन एलिस के टीम में बने रहने की संभावना है।

क्योंकि ऑस्ट्रेलिया सुपर 8 की कड़ी चुनौती से पहले अपने प्रमुख तीन गेंदबाजों पैट कमिंस, जोश हेजलवुड और मिशेल स्टार्क में से किसी एक को विश्राम दे सकता है। स्कॉटलैंड के पास ऑस्ट्रेलिया को हराने का यह बेहतरीन मौका है और उसके खिलाड़ी अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने में किसी तरह की चूक नहीं दिखाएंगे। स्कॉटलैंड की टीम इसके साथ ही बारिश की भी दुआ करेगी। स्कॉटलैंड के अभी पांच अंक हैं लेकिन इंग्लैंड का नेट रन रेट उससे बेहतर है।