Australia vs Pakistan 2023: पाकिस्तान 264 पर ढेर, ऑस्ट्रेलिया को 241 रन की बढ़त, 4 रन से चूके मार्श, स्मिथ ने खोले हाथ, कमिंस ने दसवीं बार पांच विकेट झटके

Highlights स्टीव स्मिथ और मिशेल मार्श के बीच 153 रन की मजबूत साझेदारी की। कमिंस ने दसवीं बार टेस्ट क्रिकेट में पारी के पांच विकेट लिये हैं। पहली पारी के 318 रन के जवाब में पाकिस्तान ने पहली पारी में 264 रन बनाए।

Australia vs Pakistan, 2nd Test 2023: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में पाकिस्तान पर पहली पारी 264 रन पर ढेर हो गई। कप्तान पैट कमिंस के पांच विकेट झटके। ऑस्ट्रेलिया के पहली पारी के 318 रन के जवाब में पाकिस्तान ने पहली पारी में 264 रन बनाए। स्टीव स्मिथ और मिशेल मार्श के बीच 153 रन की मजबूत साझेदारी की।

A resilient 153-run stand between Steve Smith and Mitchell Marsh helped Australia extend their lead over Pakistan 👊 #WTC25 | #AUSvPAK 📝: https://t.co/6NQyzjh3gt pic.twitter.com/cyyU79ENTW

दूसरी पारी में ऑस्ट्रेलिया ने 6 विकेट खोकर 187 रन बना लिए हैं और 241 रन की बढ़त बना ली है। दूसरी पारी में ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत बेहद खराब रही और 16 रन पर 4 विकेट खो दिए। लेकिन स्टीव स्मिथ और मिशेल मार्श ने शानदार साझेदारी की। मार्श 130 गेंद में 96 रन बनाकर आउट हो गए और शतक से चूक गए। स्टीव 50 रन बनाकर आउट हो गए।

कमिंस के पांच विकेट की मदद से ऑस्ट्रेलिया ने दूसरे क्रिकेट टेस्ट के तीसरे दिन पाकिस्तान पर पहली पारी में 54 रन की बढ़त ले ली थी। कमिंस ने दसवीं बार टेस्ट क्रिकेट में पारी के पांच विकेट लिये हैं।ऑस्ट्रेलिया ने दूसरी पारी के पहले चार विकेट सिर्फ 16 रन पर गंवा दिए।

लेकिन स्मिथ और मिचेल के बीच 153 रन की साझेदारी की मदद से मेजबान ने 241 रन की अहम बढ़त बना ली। आस्ट्रेलिया ने छह विकेट 187 रन पर गंवा दिये थे। पाकिस्तानी गेंदबाजों ने पहली पारी में 52 रन अतिरिक्त दिए थे। स्पिनर नाथन लियोन ने 73 रन देकर चार विकेट चटकाये।

Leading from the front 👊 Pat Cummins topped an incredible spell with his 10th five-wicket haul in Tests. #AUSvPAK | #WTC25 pic.twitter.com/aayZPhiGUm

Steve Smith and Mitch Marsh steady the ship after Pakistan picked up four early wickets in the second innings.



What does the final session hold in store?#WTC25 | 📝 #AUSvPAK | https://t.co/W71eLN0KOLpic.twitter.com/LUWktT9Kct