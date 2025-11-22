Australia vs England, 1st Test: 69 गेंद, 100 रन, 12 चौके और 4 छक्के?, कमाल करते हो हेड

Highlights चौथी पारी में कमाल के साथ धमाल कर दिया। इंग्लैंड के सभी गेंदबाज को कूटा। रनों की बारिश कर दी और चौके-छक्के बरसाए।

पर्थः ऑस्ट्रेलिया ओपनर ट्रेविस हेड ने कमाल कर दिया। एशेज टेस्ट के पहले मैच में शानदार शतकीय पंच पूरा किया। 69 गेंद में 100 रन बनाए और 12 चौके और 4 छक्के मारे। चौथी पारी में कमाल के साथ धमाल कर दिया और इंग्लैंड के सभी गेंदबाज को कूटा। पहली पारी में हेड मात्र 21 रन बनाकर आउट हुए थे। दूसरी पारी में ओपनिंग करते हुए रनों की बारिश कर दी और चौके-छक्के बरसाए।

Travis Head leads the Aussie charge in the chase with his 10th Test century in Perth 💯#WTC27#AUSvENG 📝: https://t.co/eE4SSOzEUcpic.twitter.com/TrKo5xzStt — ICC (@ICC) November 22, 2025

Where does this ton from Travis Head rank for you in the all-time #Ashes knocks? https://t.co/MO7YcApzfe — cricket.com.au (@cricketcomau) November 22, 2025

Australia vs England, 1st Test: ट्रैविस हेड-

69 गेंदों पर 100* रन

एशेज टेस्ट में दूसरा सबसे तेज़ रन

सभी टेस्ट मैचों में किसी सलामी बल्लेबाज़ द्वारा संयुक्त रूप से सबसे तेज़ रन

चौथी पारी में लक्ष्य का पीछा करते हुए अब तक का सबसे तेज़ रन।

पर्थ स्टेडियम में 51,000 से अधिक दर्शकों के सामने पहले दिन 72 ओवर के खेल में 19 विकेट गिरे थे। दूसरे दिन अभी तक 12 विकेट गिर चुके है और ऑस्ट्रेलिया मैच जीतकर सीरीज में 1-0 की बढ़त लेने के करीब है। पहला दिन मिचेल स्टार्क के नाम रहा था। नियमित कप्तान पैट कमिंस और दिग्गज जोश हेजलवुड की गैरमौजूदगी में अपने करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 58 रन देकर सात विकेट लिए।

पदार्पण कर रहे ब्रेंडन डोगेट (27 रन पर दो विकेट) ने ब्रूक को आउट किया। डोगेट टेस्ट क्रिकेट खेलने वाले ऑस्ट्रेलिया के सिर्फ तीसरे मूल (देशज) खिलाड़ी है। डोगेट और स्कॉट बोलैंड की मौजूदगी में यह पहली बार हुआ जब दो देशज खिलाड़ी एक साथ टेस्ट टीम में मौजूद है।