AUS VS ENG Score T20 World Cup 2024: चिर प्रतिद्वंद्वी ऑस्ट्रेलिया के सामने गत चैम्पियन इंग्लैंड, जानें कहां देखें लाइव स्कोर

Australia vs England 17th Match Group B Live Score T20 World Cup 2024: गत चैम्पियन इंग्लैंड को चिर प्रतिद्वंद्वी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शनिवार को टी20 विश्व कप ग्रुप बी के मैच में अपनी गेंदबाजी में सुधार करना होगा। इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच पहला मैच बारिश के कारण रद्द हो गया था लेकिन स्कॉटलैंड ने दस ओवर में बिना किसी नुकसान के 90 रन बना लिये थे। इससे इंग्लैंड की गेंदबाजी की कमजोरी उजागर हुई। स्कॉटलैंड के सलामी बल्लेबाज जॉर्ज मुंसे और माइकल जोंस ने इंग्लैंड के सभी गेंदबाजों को आसानी से खेला। ऐसे में डेविड वॉर्नर और मार्कस स्टोइनिस जैसे खतरनाक आस्ट्रेलियाई बल्लेबाज उन पर आसानी से दबाव बना सकते हैं। एक बार फिर जोफ्रा आर्चर पर फोकस होगा, जिन्होंने स्कॉटलैंड के खिलाफ दो ओवर में 12 रन दिए।

Australia vs England 17th Match Group B Live Score T20 World Cup 2024: टीमें-

ऑस्ट्रेलिया: मिशेल मार्श (कप्तान), एश्टन एगर, पैट कमिंस, टिम डेविड, नाथन एलिस, कैमरून ग्रीन, जोश हेजलवुड, ट्रैविस हेड, जोश इंगलिस, ग्लेन मैक्सवेल, मिशेल स्टार्क, मार्कस स्टोइनिस, मैथ्यू वेड, डेविड वार्नर, एडम जाम्पा। रिजर्व: जेक फ्रेजर-मैकगर्क, मैट शॉर्ट।

इंग्लैंड: जोस बटलर (कप्तान), मोइन अली, जोफ्रा आर्चर, जोनाथन बेयरस्टो, हैरी ब्रुक, सैम कुरेन, बेन डकेट, टॉम हार्टले, विल जैक्स, क्रिस जॉर्डन, लियाम लिविंगस्टोन, आदिल राशिद, फिल साल्ट, रीस टॉपले, मार्क वुड।ट

गेंदबाजों के अलावा इंग्लैंड के बल्लेबाजों को भी एक ईकाई के रूप में अच्छा प्रदर्शन करना होगा। जोस बटलर ने आईपीएल 2024 में अच्छा प्रदर्शन किया है । आस्ट्रेलिया के गेंदबाजों ने पैट कमिंस के बगैर भी ओमान के खिलाफ शानदार प्रदर्शन किया।

आईपीएल में सनराइजर्स हैदराबाद को फाइनल तक ले जाने वाले कमिंस की जगह नाथन एलिस को उतारा गया था लेकिन मजबूत प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ कमिंस को लाया जा सकता है। ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी में एकमात्र कमजोर कड़ी ग्लेन मैक्सवेल का खराब फॉर्म है। ओमान के खिलाफ वह पहली गेंद पर आउट हो गए थे। ऑस्ट्रेलिया को इस मैच में उनके फॉर्म में लौटने की उम्मीद होगी।