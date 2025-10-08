Australia U19 vs India U19 team 2025: ऑस्ट्रेलिया को 5-0 से रौंदकर सूपड़ा साफ?, जीत से शुरुआत और जीत से अंत, कमाल, धमाल और बेमिसाल टीम इंडिया

Highlights 21 सितंबर, पहला युवा वनडे, इयान हीली ओवल, ब्रिसबेन, भारत अंडर-19, 7 विकेट से जीता। 24 सितंबर, दूसरा युवा वनडे, इयान हीली ओवल, ब्रिसबेन, भारत अंडर-19, 51 रनों से जीता। 26 सितंबर, तीसरा युवा वनडे, इयान हीली ओवल, ब्रिसबेन, भारत अंडर-19, 167 रनों से जीता।

मैकेः भारतीय अंडर 19 टीम ने ऑस्ट्रेलिया दौरे का अंत जीत के साथ किया। ऑस्ट्रेलिया को 5-0 से रौंदकर सूपड़ा साफ किया और जीत से शुरुआत और जीत से अंत किया। ब्रिसबेन में पहले तीन युवा वनडे जीतकर सीरीज पर 3-0 से कब्जा किया और फिर ब्रिसबेन और मैके में पहला और दूसरा युवा टेस्ट जीतकर धमाल कर दिया। भारत की अंडर 19 टीम ने दूसरे और आखिरी युवा टेस्ट में बुधवार को आस्ट्रेलिया की अंडर 19 टीम को सात विकेट से हराकर सीरीज 2-0 से जीत ली। अपने कल के स्कोर सात विकेट पर 114 रन से आगे खेलते हुए भारतीय अंडर 19 टीम 171 रन पर आउट हो गई।

Australia U19 vs India U19 team 2025: केवल जीत ही जीत-

21 सितंबर, पहला युवा वनडे, इयान हीली ओवल, ब्रिसबेन, भारत अंडर-19, 7 विकेट से जीता

24 सितंबर, दूसरा युवा वनडे, इयान हीली ओवल, ब्रिसबेन, भारत अंडर-19, 51 रनों से जीता

26 सितंबर, तीसरा युवा वनडे, इयान हीली ओवल, ब्रिसबेन, भारत अंडर-19, 167 रनों से जीता

30 सितंबर-3 अक्टूबर, पहला युवा टेस्ट, इयान हीली ओवल, ब्रिसबेन, भारत अंडर-19, एक पारी और 58 रनों से जीता

7 अक्टूबर-10 अक्टूबर, दूसरा युवा टेस्ट, ग्रेट बैरियर रीफ एरिना, मैके, भारत अंडर-19, 7 विकेट से जीता।

पहली पारी में 36 रन की बढ़त हासिल की। मेजबान टीम दूसरी पारी में 119 रन ही बना सकी और भारत को 81 रन का लक्ष्य मिला। सलामी बल्लेबाज आयुष म्हात्रे और वैभव सूर्यवंशी जल्दी आउट हो गए लेकिन भारत ने लक्ष्य 12 . 2 ओवर में हासिल कर लिया। कठिन पिच पर अति आक्रामक होने का खामियाजा सूर्यवंशी और म्हात्रे को भुगतना पड़ा।

इससे पहले आस्ट्रेलिया की अंडर 19 टीम भारतीय गेंदबाजों का सामना नहीं कर सकी। तेज गेंदबाज हेनिल पटेल ने साइमन बज और जेड होलिक को लगातार गेंदों पर आउट किया। मेजबान टीम का स्कोर दो ओवर के बाद दो विकेट था और स्कोर बोर्ड पर एक भी रन नहीं था। इसके बाद से टीम दबाव से उबर नहीं सकी। भारत ने पहला युवा टेस्ट और तीन युवा वनडे भी जीते थे।