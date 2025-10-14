ऑस्ट्रेलिया दौराः गौतम गंभीर की जी-हुजूरी करते हैं हर्षित राणा?, पूर्व कप्तान श्रीकांत ने उठाए सवाल, मुख्य कोच ने कहा-23 वर्षीय खिलाड़ी को निशाना बनाना शर्मनाक

Australia tour: सवाल उठाने वाले पूर्व कप्तान क्रिस श्रीकांत पर पलटवार करते हुए मंगलवार को यहां कहा कि एक 23 वर्षीय खिलाड़ी को निशाना बनाना शर्मनाक है।

October 14, 2025

नई दिल्लीः भारत के मुख्य कोच गौतम गंभीर ने तेज गेंदबाज हर्षित राणा को ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए वनडे टीम में चुने जाने पर सवाल उठाने वाले पूर्व कप्तान क्रिस श्रीकांत पर पलटवार करते हुए मंगलवार को यहां कहा कि एक 23 वर्षीय खिलाड़ी को निशाना बनाना शर्मनाक है। श्रीकांत ने अपने यूट्यूब चैनल पर आरोप लगाया था कि राणा केवल गंभीर की वजह से राष्ट्रीय टीम में हैं। उन्होंने कहा कि राणा को आस्ट्रेलिया दौरे के लिए वनडे टीम में इसलिए चुना गया क्योंकि वह गंभीर की जी-हुजूरी करते हैं। गंभीर ने वेस्टइंडीज पर भारत की टेस्ट सीरीज जीत के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा, ‘‘यह शर्मनाक है कि कोई व्यक्ति अपना यूट्यूब चैनल चलाने के लिए 23 साल के खिलाड़ी को निशाना बना रहा है। अगर आप मुझे निशाना बनाना चाहते हैं, तो बनाइए।

मैं इससे निबट सकता हूं, लेकिन यूट्यूब व्यूज के लिए 23 साल के युवा खिलाड़ी को ट्रोल करना शर्मनाक है। ’’ उन्होंने कहा, ‘‘उनके (राणा के) पिता चयनकर्ता नहीं हैं। उन्होंने अपनी योग्यता के आधार पर टीम में जगह बनाई है। इन युवा लड़कों को निशाना मत बनाइए।’’ भारत ने यहां दूसरे मैच में वेस्टइंडीज को सात विकेट से हराया। श्रीकांत ने हाल ही में कहा था, ‘‘केवल एक सदस्य है।

हर्षित राणा... कोई नहीं जानता कि वह टीम में क्यों है। सबसे अच्छा यही है कि हर्षित राणा की तरह बनें और टीम में चयन के लिए गंभीर की लगातार हां में हां मिलाते रहें।’’ दिल्ली के क्रिकेटर राणा ने पिछले साल गंभीर के मुख्य कोच बनने के बाद से दो टेस्ट, पांच वनडे और तीन टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन मैचों की एकदिवसीय श्रृंखला 19 अक्टूबर से शुरू होगी।

जोश इंगलिस और एडम ज़म्पा भारत के खिलाफ पहले वनडे से बाहर

आस्ट्रेलिया के विकेटकीपर जोश इंगलिस और लेग स्पिनर एडम जम्पा क्रमश: चोट और पारिवारिक कारणों से भारत के खिलाफ रविवार को यहां होने वाले पहले एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैच में नहीं खेल पाएंगे। भारत ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन मैचों की एकदिवसीय श्रृंखला खेलेगा, जिसके बाद पांच मैचों की टी20 श्रृंखला होगी।

अगले दो एकदिवसीय मैच एडिलेड (23 अक्टूबर) और सिडनी (25 अक्टूबर) में खेले जाएंगे। इंगलिस पिंडली की चोट से उबर रहे हैं, जिसके कारण वह इस महीने की शुरुआत में न्यूजीलैंड के खिलाफ टी-20 श्रृंखला में नहीं खेल पाए थे। उनकी जगह अभी तक तीन वनडे खेलने वाले जोश फिलिप को विकेटकीपर के रूप में ऑस्ट्रेलिया की टीम में शामिल किया गया है।

नियमित विकेटकीपर एलेक्स कैरी को भारत के खिलाफ पहले मैच के लिए टीम से रिलीज कर दिया गया है, ताकि वह इस साल के अंत में होने वाली एशेज श्रृंखला की तैयारी के लिए दक्षिण ऑस्ट्रेलिया की तरफ से क्वींसलैंड के खिलाफ शेफील्ड शील्ड मैच खेल सकें।

कैरी एडिलेड में होने वाले दूसरे वनडे से पहले टीम में शामिल हो जाएंगे। स्पिन ऑलराउंडर मैथ्यू कुहनेमन को ज़म्पा की जगह वनडे टीम में शामिल किया गया है। जम्पा के 23 अक्टूबर को होने वाले दूसरे वनडे से पहले ऑस्ट्रेलियाई टीम में लौटने की संभावना है।

