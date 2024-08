Australia vs India: 146 पर गिरे 6 विकेट, स्पिनर के सामने बार-बार क्यों फेल हो रहे भारतीय खिलाड़ी!, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक और हार के कगार पर

Highlights Australia A Women vs India A Women: स्टंप्स के समय रघवी बिष्ट (नाबाद 16) के साथ उमा छेत्री (नाबाद 10) क्रीज पर मौजूद थी। Australia A Women vs India A Women: भारत ए को जीत के लिए अब भी 140 रन की जरूरत है। Australia A Women vs India A Women: ऑस्ट्रेलिया ए ने दिन की शुरुआत सात विकेट पर 164 रन पर की।

Australia A Women vs India A Women: ऑस्ट्रेलिया ए महिला टीम की स्पिनरों ने अनौपचारिक टेस्ट मैच के तीसरे दिन शनिवार को यहां भारत की दूसरी पारी में शिकंजा कस दिया जिससे टीम पर हार का खतरा मंडरा रहा है। जीत के लिए 289 रन का पीछा करते हुए भारत ने महज 149 रन तक छह विकेट गंवा दिये है। चार्ली नॉट (27 रन पर दो विकेट), ग्रेस पार्सन्स (27 रन देकर दो विकेट) और लिली मिल्स (15 रन पर एक विकेट) ने तिकड़ी ने 21 ओवर में 42 रन के अंदर पांच विकेट चटकाकर भारत को बैकफुट पर धकेल दिया।

स्टंप्स के समय रघवी बिष्ट (नाबाद 16) के साथ उमा छेत्री (नाबाद 10) क्रीज पर मौजूद थी। भारत ए को जीत के लिए अब भी 140 रन की जरूरत है और उसके चार विकेट बचे हुए हैं। इससे पहले मैडी डार्के के नाबाद 105 रन बूते ऑस्ट्रेलिया ने अपनी दूसरी पारी में खराब शुरुआत से उबरते हुए 260 रन बनाये। ऑस्ट्रेलिया ए ने दिन की शुरुआत सात विकेट पर 164 रन पर की।

डार्के ने एक छोर संभालते हुए पुछल्ले बल्लेबाजों के साथ टीम को बड़े स्कोर तक पहुंचाया। इस दौरान उन्हें ग्रेस पियरसन (35) के साथ नौवें विकेट के लिए 75 रन की शानदार साझेदारी की। लक्ष्य का पीछा करते हुए प्रिया पूनिया और श्वेता सेहरावत ने शुरुआती विकेट के लिए 37 रन की साझेदारी की जिसे ऑस्ट्रेलिया की कप्तान ने श्वेता को पगबाधा कर तोड़ा।

इसके बाद पूनिया और शुभा सतीश (45) ने 52 रन जोड़े लेकिन ऑफ स्पिनर लिली ने जॉर्जिया वोल के साथ कवर में कैच लेकर इस सलामी बल्लेबाज को वापस भेज दिया। इसके बाद लेग स्पिनर पार्सन्स ने तेजल हसबनिस (6) को आउट किया जबकि तेज गेंदबाज टेस फ्लिंटॉफ ने शुभा सतीश को पवेलियन की राह दिखायी। भारत ए की कप्तान मीन मणि पांचवें विकेट रूप में आउट हुई उस समय टीम का स्कोर 57वें ओवर में 130 रन था। इसके बाद पार्सन्स ने सजीवन सजना को आउट कर टीम को छठा झटका दिया।