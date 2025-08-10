Australia A Women vs India A Women, 3rd T20I: 3-0 से सूपड़ा साफ?, ऑस्ट्रेलिया में जीत नसीब नहीं, तीसरे मैच में 4 रन से हार

Highlights Australia A Women vs India A Women, 3rd T20I: उमा छेत्री (तीन) तीसरे क्रम पर क्रीज पर आयी। Australia A Women vs India A Women, 3rd T20I: 16 रन तक दो विकेट गंवा दिये। Australia A Women vs India A Women, 3rd T20I: टीम के स्कोर को 100 रन के पार पहुंचाया।

Australia A Women vs India A Women, 3rd T20I: प्रेमा रावत और राधा यादव की शानदार गेंदबाजी के बाद शेफाली वर्मा (25 गेंद में 41) की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के बावजूद भारत ए को तीसरे अनाधिकृत टी20 मैच में ऑस्ट्रेलिया ए से चार रन से हार का सामना करना पड़ा। लेग स्पिनर प्रेमा (चार ओवर में 24 रन पर तीन विकेट) और वामहस्त स्पिनर राधा (चार ओवर में 31 रन पर तीन विकेट) ने ऑस्ट्रेलिया ए को आठ विकेट पर 144 रन रोक दिया। भारत ए के पास श्रृंखला में पहली जीत दर्ज करने का शानदार मौका था लेकिन टीम शेफाली की साहसिक पारी के बावजूद आठ विकेट पर 140 रन ही बना सकी। सियाना जिंजर ने चार ओवर में 18 रन देकर चार विकेट चटकाये जिससे ऑस्ट्रेलिया ए ने तीन मैचों की इस श्रृंखला में लगातार तीसरी जीत के साथ सूपड़ा साफ किया।

जिंजर ने अहम मौकों पर शेफाली के अलावा राघवी बिष्ट (25) कप्तान राधा (नौ) संजीवन साजना (तीन) के विकेट के साथ टीम की जीत पक्की की। भारत ने लक्ष्य का पीछा करते हुए बल्लेबाजी क्रम में बदलाव करते हुए दिनेश वृंदा (चार) को शेफाली के साथ पारी का आगाज करने के लिए भेजा जबकि उमा छेत्री (तीन) तीसरे क्रम पर क्रीज पर आयी।

टीम का यह दांव सफल नहीं रहा और उसने 16 रन तक दो विकेट गंवा दिये। शेफाली और राघवी ने इसके बाद तीसरे विकेट के लिए 43 रन की साझेदारी कर लड़खड़ाती पारी को संभाला। राघवी ने इसके बाद मिन्नू मनी (30) के साथ 48 रन की साझेदारी कर टीम के स्कोर को 100 रन के पार पहुंचाया।

टीम का स्कोर जब 107 रन था तब राघवी स्टंप आउट हो गयी। इसके कुछ ही समय के बाद मिन्नू के रन आउट होने से भारतीय बल्लेबाज दबाव में आ गये। राधा, तनुजा कंवर (एक) और साजना जैसे अंतरराष्ट्रीय मैचों के अनुभवी खिलाड़ी भी जल्दी-जल्दी पवेलियन लौट गये। इससे पहले शानदार लय में चल रही एलिसा हीली (27) को साजना ने खतरनाक होने से पहले ही चलता कर दिया।

इसके बाद राधा और प्रेमा ने मध्यक्रम के बल्लेबाजों पर शिकंजा कसा लेकिन अनिका लियरॉयड (22) और मैडलिन पेन्ना (39) के प्रयासों से टीम प्रतिस्पर्धी स्कोर खड़ा करने में सफल रही। दोनों टीमों के बीच तीन मैचों की अनाधिकृत एकदिवसीय श्रृंखला बुधवार से ब्रिसबेन में शुरू होगी।