AUS vs SCO: विश्व रिकॉर्ड, 36 गेंद और 113 रन, ऑस्ट्रेलिया ने T20I पावरप्ले में सर्वाधिक स्कोर बनाया, देखें टॉप-5

Highlights AUS vs SCO Highest PowerPlay score in T20Is: छह ओवर की समाप्ति पर एक विकेट पर 113 रन बना डाले AUS vs SCO Highest PowerPlay score in T20Is: टी हेड 80 रन पर आउट हुए। AUS vs SCO Highest PowerPlay score in T20Is: 12 चौके और पांच छक्के लगाए।

AUS vs SCO Highest PowerPlay score in T20Is: ऑस्ट्रेलिया ने T20I पावरप्ले में सर्वाधिक स्कोर बनाकर विश्व रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। 6 ओवर (36 गेंद) में 113 रन बनाया। ऑस्ट्रेलिया ने दक्षिण अफ्रीका, वेस्टइंडीज रिकॉर्ड को तोड़ दिया। बुधवार को एडिनबर्ग में पहले टी20I मैच के दौरान ऑस्ट्रेलिया ने स्कॉटलैंड के खिलाफ टी20I में सबसे अधिक पावरप्ले स्कोर बनाया। ट्रैविस हेड (22 गेंदों पर 73 रन) और मिशेल मार्श (11 गेंदों पर 39 रन) के साथ ऑस्ट्रेलिया ने छह ओवर की समाप्ति पर एक विकेट पर 113 रन बना डाले

Travis Head's blistering knock takes Australia to an easy win against Scotland in the first T20I 💥#SCOvAUS 📝: https://t.co/mop56JOlfqpic.twitter.com/vNaePHkQNO — ICC (@ICC) September 4, 2024

AUS vs SCO Highest PowerPlay score in T20Is: T20I में उच्चतम पावरप्ले स्कोर-

1) ऑस्ट्रेलिया 113/1 बनाम स्कॉटलैंड, 2024

2) दक्षिण अफ्रीका 102/0 बनाम वेस्टइंडीज, 2023

3)वेस्टइंडीज 98/4 बनाम श्रीलंका, 2021

4) वेस्टइंडीज 93/0 बनाम आयरलैंड, 2020

5) वेस्टइंडीज 92/1 बनाम अफगानिस्तान, 2024।

पावरप्ले के अंदर एक बल्लेबाज द्वारा सर्वाधिक रन (टी20ई)-

73(22) ट्रैविस हेड बनाम स्कॉटलैंड, एडिनबर्ग 2024

67(25) पॉल स्टर्लिंग बनाम WI सेंट जॉर्ज 2020

66(23) कॉलिन मुनरो बनाम WI माउंट माउंगानुई

2018 64(24) क्विंटन डी कॉक बनाम वेस्टइंडीज सेंचुरियन 2023।

हेड अंततः 80 रन पर आउट हुए और इस दौरान उन्होंने 12 चौके और पांच छक्के लगाए। पावरप्ले में ऑस्ट्रेलिया ने लगातार 14 चौके भी लगाए। चौथे ओवर की पांचवीं गेंद से लेकर छठे ओवर की आखिरी गेंद तक ऑस्ट्रेलिया ने 66 रन बनाए।

