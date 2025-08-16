AUS vs SA, 3rd T20I: मैक्सवेल की आक्रामक पारी से ऑस्ट्रेलिया ने दक्षिण अफ्रीका को 2 विकेट से हराकर 2-1 से जीती टी20 सीरीज

AUS vs SA, 3rd T20I: ऑस्ट्रेलिया ने शनिवार को तीसरे और आखिरी टी20 मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका को दो विकेट से हराकर 3 मैचों की टी20 सीरीज 2-1 से जीत ली है। ग्लेन मैक्सवेल और कप्तान शॉन मार्श की तूफानी पारी से ऑस्ट्रेलिया इस सीरीज को अपने नाम करने में सफल रहा। 173 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए मेजबान टीम की ओर से ग्लेन मैक्स ने 62 रनों की नाबाद अर्धशतकीय पारी खेली। इस पारी में उन्होंने केवल 36 गेंदों का सामना किया और पारी में 8 छक्के और 2 छक्के लगाए। इससे पहले कप्तान मार्श ने 37 गेंद खेलते हुए 54 रन बनाए। उन्होंने 6 छक्के और 3 चौके जड़े। दोनों के अर्धशतक से मेजबान टीम ने खेल की आखिरी गेंद शेष रहते हुए 8 विकेट खोकर लक्ष्य को हासिल कर लिया।

THE BIG SHOW WINS IT FOR AUSTRALIA 👊



Chasing 173 in the 3rd T20I, Australia needed someone to take them home after a sudden collapse, which Maxwell does, with a calculated and fantastic 62*(36)



Australia win the T20I series 2⃣-1⃣ against South Africa. pic.twitter.com/pBRUEryvsB — Cricket.com (@weRcricket) August 16, 2025