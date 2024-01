Pat Cummins AUS vs PAK Test: एक और पंच, तीन पारी और लगातार तीन बार 5 विकेट, 58 टेस्ट में 257 विकेट, जानें आंकड़े

Highlights पाकिस्तान ने 9 विकेट पर 252 रन बना लिए है। पाकिस्तान ने आखिरी बार आस्ट्रेलिया में 1995 में टेस्ट जीता था। पाकिस्तान का ऑस्ट्रेलिया में सीरीज जीतने का सपना टूट गया।

AUS vs PAK Test: ऑस्ट्रेलिया ने तीसरे टेस्ट में भी पाकिस्तान पर शिकंजा कस दिया है। तीन मैचों की सीरीज में कंगारू टीम 2-0 से आगे है। पाकिस्तान का ऑस्ट्रेलिया में सीरीज जीतने का सपना टूट गया। पाकिस्तान ने आखिरी बार आस्ट्रेलिया में 1995 में टेस्ट जीता था। पाकिस्तान ने 9 विकेट पर 252 रन बना लिए है।

Third five-wicket haul in a row for Pat Cummins! #AUSvPAK — cricket.com.au (@cricketcomau) January 3, 2024

Mitch Marsh got the wicket of Shan Masood - but it was a no ball!



However, 10 balls later, he got him again! #AUSvPAKpic.twitter.com/bJxYikSIIc — cricket.com.au (@cricketcomau) January 3, 2024

Back-to-back fifties from Salman Ali Agha! It comes off only 64 balls #AUSvPAK — cricket.com.au (@cricketcomau) January 3, 2024

कप्तान पैट कमिंस ने कमाल का प्रदर्शन किया और लगातार तीसरी पारी में 5 विकेट झटके। 58 मैच में 257 विकेट ले चुके हैं। कमिंस 250 टेस्ट विकेट लेने वाले ऑस्ट्रेलिया के दसवें गेंदबाज भी बन गए थे। आस्ट्रेलिया ने पहला टेस्ट 360 रन से जीता था। ऑस्ट्रेलिया ने दूसरे क्रिकेट टेस्ट में पाकिस्तान को 79 रन से हरा दिया था। सिडनी में तीसरा मैच खेला जा रहा है।

Pakistan enjoy a strong second session, though it's the hosts that are still on top in Sydney 🏏#AUSvPAK live: https://t.co/9HGJrXtJyq#WTC25pic.twitter.com/J4t0cTe4iP — ICC (@ICC) January 3, 2024

Australia take four morning session wickets take the upper hand early in Sydney 👊#AUSvPAK live: https://t.co/9HGJrXtJyq#WTC25pic.twitter.com/UNWYevmdx8 — ICC (@ICC) January 3, 2024

पाकिस्तान की ऑस्ट्रेलिया में लगातार 16वीं टेस्ट हार थी। डेविड वार्नर के घर सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के बीच तीसरे टेस्ट की अगुवाई हो रही है। वॉर्नर अंतिम बार मैच खेलने उतर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया पहले ही पर्थ और मेलबर्न में जीत के साथ तीन टेस्ट मैचों की सीरीज जीत चुका है।