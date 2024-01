AUS vs PAK: 25000 दर्शक मायूस, खराब रोशनी और बारिश ने मजा किरकिरा किया!, विदाई टेस्ट मैच की पहली पारी में 34 रन बनाकर आउट वार्नर, देखें वीडियो

Highlights खेल समाप्त होने तक दो विकेट पर 116 रन बनाए। पाकिस्तान ने अपनी पहली पारी में 313 रन बनाए थे। ऑस्ट्रेलिया अभी उससे 197 रन पीछे है।

AUS vs PAK: डेविड वार्नर अपने विदाई टेस्ट मैच की पहली पारी में 34 रन बनाकर आउट हुए जबकि ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान के खिलाफ तीसरे और अंतिम टेस्ट क्रिकेट मैच में गुरुवार को यहां खराब रोशनी और बारिश के कारण दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक दो विकेट पर 116 रन बनाए। खराब रोशनी और बारिश के कारण दूसरे दिन केवल 46 ओवर का खेल ही संभव हो पाया।

The lights are on at the SCG but the players are leaving as the umpires have decided it's too dark.



Hopefully a short break in play #AUSvPAKpic.twitter.com/5crLy3uNpB — cricket.com.au (@cricketcomau) January 4, 2024

पाकिस्तान ने अपनी पहली पारी में 313 रन बनाए थे और इस तरह से ऑस्ट्रेलिया अभी उससे 197 रन पीछे है। जब अंपायरों ने दूसरे दिन का खेल समाप्त घोषित किया तब मार्नस लाबुशेन 23 और स्टीव स्मिथ 6 रन पर खेल रहे थे। दूसरे सत्र में पहले खराब रोशनी के कारण खेल रोका गया। सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर दूधिया रोशनी का प्रकाश था लेकिन इसके बावजूद खेल रोक दिया गया जो दर्शकों को नागवार गुजरा।

TEA: The tea break has been taken as the players are off for bad light. Hopefully the clouds clear after a nice cuppa #AUSvPAK — cricket.com.au (@cricketcomau) January 4, 2024

कुछ पूर्व खिलाड़ियों ने भी इस फैसले की आलोचना की। स्टेडियम में मौजूद 25000 दर्शक खेल शुरू होने की उम्मीद में बैठे रहे लेकिन उसके बाद बारिश आ गई जिसके कारण आगे खेल नहीं हो पाया। अपना 112वां और अंतिम टेस्ट मैच खेल रहे वार्नर को आगा सलमान की गेंद पर पहली स्लिप पर खड़े बाबर आजम ने कैच किया।

4:10pm situation in Sydney: the covers are on and it's still drizzling lightly.



Not looking like a resumption any time soon #AUSvPAKpic.twitter.com/txwpP6EF5Y — cricket.com.au (@cricketcomau) January 4, 2024

ऑस्ट्रेलिया ने लंच तक एक विकेट पर 78 रन बनाए थे। इसके बाद उसने दूसरे सत्र में सलामी बल्लेबाज उस्मान ख्वाजा (47) का भी विकेट गंवाया जिन्होंने आमेर जमाल की गेंद पर विकेटकीपर मोहम्मद रिजवान को कैच दिया। वार्नर के पास अभी मैच की चौथी पारी में बल्लेबाजी करने का मौका रहेगा। जब वह 20 रन पर खेल रहे थे तब स्लिप में सैम अयूब ने उनका कैच छोड़ा था।

STUMPS: Play has been abandoned for today.



Play will resume at 10:00am tomorrow #AUSvPAK — cricket.com.au (@cricketcomau) January 4, 2024

A frustrating day all round.@ARamseyCricket's match report from day two in Sydney #AUSvPAK — cricket.com.au (@cricketcomau) January 4, 2024

वार्नर हालांकि इसका फायदा उठाकर बड़ा स्कोर नहीं बना पाए। वार्नर ने सुबह 6 रन से अपनी पारी आगे बढ़ाई। उनकी पारी का आकर्षण हसन अली पर स्क्वायर ड्राइव से लगाया गया चौका था। इसके बाद उन्होंने हसन की एक और गेंद को स्लिप और गली के बीच से चार रन के लिए भेजा, लेकिन सलमान की उछाल लेती गेंद उनके बल्ले का बाहरी किनारा लेकर पहली स्लिप में बाबर के हाथों में चली गई।