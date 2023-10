Aus vs Pak: ऑस्ट्रेलिया ने बनाया 367 रनों का विशाल स्कोर, वॉर्नर ने ठोके 163 रन और मार्श ने 121, देखें स्कोरकार्ड

Highlights Aus vs Pak: ऑस्ट्रेलिया ने बनाया 367 रनों का विशाल स्कोर डेविड वॉर्नर ने 124 गेंद की पारी में 14 चौके और नौ छक्के लगाए डेविड वॉर्नर ने (163) और मिशेल मार्श ने (121) की शतकीय पारी खेली

सालमी बल्लेबाजों डेविड वॉर्नर (163) और मिशेल मार्श (121) की शतकीय पारियों और दोनों के बीच पहले विकेट के लिए 203 गेंद में 259 रन की साझेदारी के दम पर ऑस्ट्रेलिया ने आईसीसी विश्व कप मैच में शुक्रवार को यहां पाकिस्तान के खिलाफ पहले बल्लेबाजी करते हुए नौ विकेट पर 367 रन का बड़ा स्कोर खड़ा किया। वॉर्नर ने 124 गेंद की पारी में 14 चौके और नौ छक्के लगाकर पाकिस्तान के खिलाफ लगातार चौथी शतकीय पारी खेली।

मार्श ने अपनी दूसरी शतकीय पारी के दौरान 10 चौके और नौ छक्के जड़े। यह विश्व कप इतिहास में केवल चौथा मौका है जब दोनों सलामी बल्लेबाजों ने एक ही मैच में शतक बनाए। वॉर्नर के एकदिवसीय करियर का यह 21वां शतक है। ऑस्ट्रेलिया की टीम एक समय 400 के स्कोर की तरफ बढ़ रही थी लेकिन शाहीन शाह अफरीदी (10 ओवर में 54 रन पर पांच विकेट) की अगुवाई में आखिरी 10 ओवरों में गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन से ऑस्ट्रेलिया को 370 रन के अंदर रोक दिया।

