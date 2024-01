AUS vs PAK, 3rd Test: ऑस्ट्रेलिया 307 रन पीछे, पाकिस्तान 313 पर आउट, अंतिम मैच खेलने उतरे वार्नर, पाक खिलाड़ी ने ऐसे किया स्वागत, देखें वीडियो

Highlights ऑस्ट्रेलिया की टीम पहली पारी में 6 रन बना लिए और 307 रन पीछे है। पाक की टीम 313 रन पर आउट हो गई। पाकिस्तान खिलाड़ियों ने डेविड वार्नर का भव्य स्वागत किया।

AUS vs PAK, 3rd Test: सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के बीच तीसरे टेस्ट में अंतिम बार डेविड वार्नर मैच खेल रहे हैं। पाकिस्तान खिलाड़ियों ने डेविड वार्नर का भव्य स्वागत किया। इससे पहले पाक की टीम 313 रन पर आउट हो गई। ऑस्ट्रेलिया की टीम पहली पारी में 6 रन बना लिए और 307 रन पीछे है।

Respect!



A guard of honour for the retiring David Warner #AUSvPAKpic.twitter.com/e1vCaN07Jb — cricket.com.au (@cricketcomau) January 3, 2024

An engaging day of Test cricket at the SCG comes to an end 🏏#WTC25 | #AUSvPAK 📝 https://t.co/9HGJrXtJyqpic.twitter.com/PSyjmcbEQO — ICC (@ICC) January 3, 2024

Australia close out Pakistan's innings but not before a late flurry from Aamer Jamal!



Over to you, Australia 👀#AUSvPAK live: https://t.co/9HGJrXtJyq#WTC25pic.twitter.com/kNhjW5eb5u — ICC (@ICC) January 3, 2024

ऑस्ट्रेलिया पहले ही पर्थ और मेलबर्न में जीत के साथ तीन टेस्ट मैचों की सीरीज जीत चुका है। आखिरी बार पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को 1985 में हराया था। टेस्ट क्रिकेट का मनोरंजक का पहला दिन खत्म हो गया। ऑस्ट्रेलिया ने सुबह के सत्र में 4 विकेट लेकर दबदबा बनाए रखा। रिज़वान और सलमान ने 94 रनों की शानदार साझेदारी की।

A pair of impressive 80s ensured Pakistan crossed the 300 mark on day one #AUSvPAKpic.twitter.com/s3LveYTrTO — cricket.com.au (@cricketcomau) January 3, 2024

रिजवान शतक बनाने से चूक गए। कप्तान पैट कमिंस ने फिर से 5 विकेट झटके। पाकिस्तान की अंतिम विकेट जोड़ी ने जान डाल दी। जमाल ने शानदार प्रदर्शन किया। कुछ तेजतर्रार स्ट्रोक खेले और 97 गेंदों में 82 रन की शानदार पारी खेली। हमजा ने उन्हें अच्छा समर्थन दिया और दोनों ने 86 रन की साझेदारी के साथ टीम को 300 के पार पहुंचाया। वार्नर ने अपने विदाई टेस्ट में पहली गेंद पर चौका लगाया, जिससे एससीजी की भीड़ में भारी उत्साह देखने को मिला।