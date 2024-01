AUS vs PAK, 3rd Test: शानदार विदाई, अंतिम पारी में 57 रन बनाकर आउट हुए वार्नर, पाकिस्तान को बुरी तरह से हराया, सीरीज पर 3-0 से कब्जा

Highlights अंतिम पारी में वार्नर ने 57 रन की पारी खेली। 75 गेंद का सामना किया और 7 चौके लगाए। पाकिस्तान को 3-0 से क्लीन स्वीप किया!

AUS vs PAK, 3rd Test: शानदार विदाई! ऑस्ट्रेलिया ने 8 विकेट से पाकिस्तान को हराकर सीरीज पर 3-0 से कब्जा कर लिया। डेविड वार्नर को ऑस्ट्रेलिया ने शानदार जीत की बधाई दी। वॉर्नर मैदान पर आए। चेहरे पर एक खिलखिलाती मुस्कान है! अपने साथियों से गले मिले। अंतिम पारी में वार्नर ने 57 रन की पारी खेली और 75 गेंद का सामना किया और 7 चौके लगाए।

An applaudable fifty on his final Test outing 👏



David Warner signs off from the longest format of the game in style 🙌#WTC25 | 📝 #AUSvPAK: https://t.co/9HGJrXtJyqpic.twitter.com/OpK1sbU0Ta — ICC (@ICC) January 6, 2024

उन्होंने तेजतर्रार बल्लेबाजी की और पार्क के चारों ओर शॉट खेले। शानदार अर्धशतक बनाया और अपने घरेलू दर्शकों को यादगार पारी खेलने का मौका दिया! उन्होंने पाकिस्तान को 3-0 से क्लीन स्वीप किया! डेविड वार्नर को अपने अंतिम टेस्ट में मैच जिताऊ रन बनाने का मौका नहीं दिया गया, लेकिन उन्होंने 57 रनों का योगदान दिया।

Steve Smith does not mind embracing a different challenge in Test cricket after David Warner's retirement 😮



More 👉 https://t.co/ohR3nFDsGK#WTC25pic.twitter.com/TZkVlSypbr — ICC (@ICC) January 6, 2024

ऑस्ट्रेलिया ने 130 रनों के अपने विजय लक्ष्य को हासिल कर शनिवार को पाकिस्तान को आठ विकेट से हरा दिया और सीरीज 3-0 से जीत ली। 1995 के बाद से ऑस्ट्रेलिया में लगातार 16 हार के क्रम को समाप्त करने की कोशिश की, लेकिन हार मिली। अंतिम तीन विकेटों ने 47 रन जोड़े और 115 रन पर आउट हो गए।

David Warner and Marnus Labuschagne made fifties as Australia sealed an eight-wicket win in Sydney. #WTC25 | 📝 #AUSvPAK: https://t.co/9HGJrXtJyqpic.twitter.com/rab1NalJW0 — ICC (@ICC) January 6, 2024

प्रारूप से संन्यास लेने से पहले अपना 112वां मैच खेल रहे वार्नर ने बाउंड्री रोप पर सलामी जोड़ीदार और बचपन के दोस्त उस्मान ख्वाजा को गले लगाया और क्रीज पर आते ही पर्यटकों ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया। ख्वाजा शुरुआती ओवर में शून्य पर पगबाधा आउट हो गए। उन्होंने स्क्वायर लेग पर एक रन लेकर अपना 37वां टेस्ट अर्धशतक पूरा किया।

The final walk back for #DavidWarner



Warner's final Test innings comes to a close on 57.



Innings - 205

Runs - 8786 @ 44.59

100s - 26#AUSvsPAK#Warner



📸 - Getty Images pic.twitter.com/oVxiWNPJRq — Sportstar (@sportstarweb) January 6, 2024

वार्नर की 75 गेंदों की पारी में सात चौके लगे, लेकिन स्पिनर साजिद खान ने उन्हें आउट कर दिया, ऑस्ट्रेलिया जीत से 11 रन दूर था। वार्नर के मैदान से बाहर निकलते ही उनके घर सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर 22,000 से अधिक की भीड़ अंतिम अभिवादन के लिए खड़ी हो गई।

वार्नर की पारी ने उन्हें 2011 में न्यूजीलैंड के खिलाफ अपने पदार्पण के बाद से 112 टेस्ट मैचों में 26 शतकों के साथ 44.59 की औसत से 8,786 रन का करियर बनाया। वार्नर के जाने के तुरंत बाद मार्नस लाबुशेन (नाबाद 62) ने सिंगल लेकर घरेलू टीम को जीत दिलाई। मेलबर्न में दूसरे टेस्ट की तरह ऑस्ट्रेलिया में लंबे समय से हार का सिलसिला तोड़ने का मौका गंवा दिया।