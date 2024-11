AUS vs PAK, 3rd T20I: पाकिस्तान ने टी20 टीम की कमान संभालने के बाद कप्तान मोहम्मद रिजवान को ही मैच से किया बाहर

AUS vs PAK, 3rd T20I: पाकिस्तान ने सोमवार को क्रिकेट जगत को तब हैरान कर दिया जब उन्होंने होबार्ट के निंजा ओवल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे टी20आई के लिए टॉस से लगभग तीन घंटे पहले अपनी प्लेइंग इलेवन की घोषणा की क्योंकि उनका लक्ष्य श्रृंखला के पहले दो मैच हारने के बाद मैच बारिश से बचाना है। घोषणा में एक बड़ी तब्दीली हुई, कप्तान मोहम्मद रिजवान को प्लेइंग इलेवन में नहीं चुना गया।

पाकिस्तान के खिलाफ अपना तीसरा टी20आई खेल रहे सलमान अली आगा मेहमान टीम की अगुआई कर रहे हैं। आगा ने टॉस जीतकर राष्ट्रीय टीम के लिए कप्तानी पदार्पण करते हुए पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। यहां तक ​​कि नसीम शाह को भी प्लेइंग इलेवन में नहीं चुना गया क्योंकि जहानदाद खान पाकिस्तान के लिए पदार्पण कर रहे हैं।

हालांकि, रिजवान की अनुपस्थिति ने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) की ओर से 32 वर्षीय खिलाड़ी की किसी चोट या आराम दिए जाने की पुष्टि का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। इस कदम से सोशल मीडिया पर अटकलें लगाई जा रही हैं कि विकेटकीपर बल्लेबाज को छोटे प्रारूप में टीम की कमान संभालने के दो मैचों के बाद ही प्लेइंग इलेवन से बाहर कर दिया गया है। हसीबुल्लाह ने उनकी जगह टीम में जगह बनाई है।

