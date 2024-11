AUS vs PAK, 3rd ODI: पाक तेज गेंदबाजों के आगे कंगारुओं ने टेके घुटने, तीसरे वनडे में मिली 8 विकेट से हार, पाकिस्तान ने 2-1 से सीरीज जीती

Highlights नसीम ने 9 ओवर में 54 रन देकर 3 विकेट लिए तो वहीं अफरीदी ने 8.5 ओवर डालते हुए 3 सफलताएं लीं जिससे पहले बल्लेबाजी कर रही ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम 31.5 ओवर में 140 रन पर ही सिमट गई PAK ने सलामी जोड़ी की शानदार शुरुआत के बदौलत आसान लक्ष्य को 26.5 ओवर में दो विकेट खोकर हासिल कर लिया

AUS vs PAK, 3rd ODI: पाकिस्तान ने रविवार को तीन मैचों की वनडे सीरीज का आखिरी मुकाबला मेजबान ऑस्ट्रेलिया को 8 विकेट से हराकर 2-1 से श्रृंखला अपने नाम कर ली। पाकिस्तान टीम के तेज गेंदबाज नसीम शाह और शाहीन शाह अफरीदी की घातक गेंदबाजी के आगे कंगारू बल्लेबाजों ने घुटने टेक दिए। दोंनों फास्ट बॉलर्स ने 6 विकेट निकाले। नसीम ने 9 ओवर में 54 रन देकर 3 विकेट लिए तो वहीं अफरीदी ने 8.5 ओवर डालते हुए 3 ही सफलताएं अपने नाम की, जिससे पहले बल्लेबाजी कर रही ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम 31.5 ओवर में 140 रन पर ही सिमट गई। इसके बाद पाकिस्तान ने अपनी सलामी जोड़ी की शानदार शुरुआत के बदौलत आसान लक्ष्य को 26.5 ओवर में दो विकेट खोकर हासिल कर लिया।

सैम अयूब और अब्दुल्ला शफीक की सलामी जोड़ी ने पहले विकेट के लिए 17.1 ओवर में 84 रन जोड़े। अय्यूब ने जहां 52 गेंदों में 42 रन बनाए तो वहीं शफीक ने 53 गेंदों में 37 रन की पारी खेली। इसके सलामी जोड़ी आउट होने के बाद तीसरे क्रम के बल्लेबाज बाबर आजम (28 रन) कप्तान मोहम्मद रिजवान ने नाबाद पारी खेलते हुए पाकिस्तान (30 रन) को जीत की दहलीज तक पहुंचाया।

A dream start for Mohammad Rizwan’s captaincy 🤩



Pakistan come from behind to complete a memorable 2-1 ODI series win Down Under against Australia 💪



📝 #AUSvPAK: https://t.co/4cmtKhImpBpic.twitter.com/OafKzKH6yd