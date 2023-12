AUS vs PAK, 2nd Test: दूसरे मैच में पाकिस्तान टीम की हालत पतली, 124 पर एक विकेट और 170 पर 6 आउट, 124 रन पीछे, बाबर आजम सहित कई दिग्गज सस्ते में निपटे

Highlights ऑस्ट्रेलिया सीरीज में 1-0 से आगे है। ऑस्ट्रेलिया ने पर्थ में खेला गया पहला टेस्ट मैच 360 रन से जीता था। ऑस्ट्रेलिया को 318 रन पर आउट कर दिया।

AUS vs PAK, 2nd Test: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे टेस्ट क्रिकेट मैच के दूसरे दिन बुधवार को पाकिस्तान की हालत पतली है। 124 रन पर एक विकेट था, लेकिन 170 रन पहुंचते ही 6 विकेट निकल गए। ऑस्ट्रेलिया ने पर्थ में खेला गया पहला टेस्ट मैच 360 रन से जीता था। सीरीज में 1-0 से आगे है।

दूसरे दिन 13 विकेट गिरे। पाकिस्तान ने पहले दो सत्रों में बढ़त हासिल की थी, लेकिन मेजबान टीम ने अंतिम सत्र में 5 विकेट लेकर जोरदार वापसी की। गेम अभी भी किसी भी तरफ जा सकता है। मेजबान टीम को 318 रन पर आउट करने के बाद पाकिस्तान अब्दुल्ला शफीक (62) और शान मसूद (54) दोनों के साथ बड़े आराम से बल्लेबाजी कर रहा था। दोनों ने दूसरे विकेट के लिए 90 रन जोड़े।

पैट कमिंस के दोहरे विकेट से मेहमान टीम को झटका लगा, जिससे शफीक और बाबर आजम को वापस भेजा। मसूद जल्द ही एक गलत शॉट का शिकार हो गए और जोश हेज़लवुड ने सऊद शकील को आउट कर दिया। रिजवान बहुत सकारात्मक दिखे हैं और पाकिस्तान को उम्मीद होगी कि वह उन्हें ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी के स्कोर के करीब ले जाएंगे। कमिंस ने तीन और लियोन ने दो विकेट लिए।

इससे पहले पाकिस्तान के गेंदबाज ने शानदार गेंदबाजी की और ऑस्ट्रेलिया को 318 रन पर आउट कर दिया। पाकिस्तान की ओर से अब्दुल्ला शफीक और कप्तान शान मसूद ने अर्धशतकीय पारी खेली। पूर्व कप्तान बाबर आजम एक रन बना सके। आजम कई माह से रन नहीं बना रहे हैं।

आस्ट्रेलिया के कप्तान और तेज गेंदबाज पैट कमिंस ने बुधवार को यहां चार गेंदों में दो विकेट लेकर पाकिस्तान की दूसरे टेस्ट क्रिकेट मैच में वापसी की संभावनाओं को करारा झटका दिया। पाकिस्तान ने अच्छी शुरुआत की थी लेकिन इसके बाद उसकी पारी लड़खड़ा गई और दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक वह 6 विकेट पर 194 रन बनाकर संघर्ष कर रहा था।

ऑस्ट्रेलिया ने अपनी पहली पारी में 318 रन बनाए थे और इस तरह से वह अभी पाकिस्तान से 124 रन आगे है। खेल का दूसरा दिन काफी घटनाप्रधान रहा और इस दिन कुल 13 विकेट गिरे। कमिंस ने अभी तक 37 रन देकर तीन विकेट लिए हैं जबकि ऑफ स्पिनर नाथन लियोन ने 48 रन देकर दो विकेट हासिल किए हैं।

पाकिस्तान की तरफ से सलामी बल्लेबाज अब्दुल्ला शफीक (62) और कप्तान शान मसूद (54) ने अर्धशतक जमाए। इन दोनों ने दूसरे विकेट के लिए 90 रन की साझेदारी की। पाकिस्तान ने सतर्क शुरुआत की। लियोन ने इमाम उल हक (10) को दूसरी स्लिप में कैच कराकर ऑस्ट्रेलिया को पहली सफलता दिलाई।

Pat Cummins led the way with an inspired third-session spell to spark a Pakistan collapse in Melbourne #AUSvPAK@ARamseyCricket with the day two reporthttps://t.co/BkKGP5nibr — cricket.com.au (@cricketcomau) December 27, 2023

इसके बाद जब पाकिस्तान मजबूत स्थिति की तरफ बढ़ रहा था तब कमिंस ने मैच का रुख बदल दिया। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान ने अपनी गेंद पर शफीक का कैच लेकर मसूद के साथ उनकी साझेदारी तोड़ी और फिर अपने अगले ओवर में बाबर आजम (01) को बोल्ड करके अपनी टीम को महत्वपूर्ण सफलता दिलाई।

लियोन ने मसूद को आउट किया, जिन्होंने स्वीप शॉट खेलने के प्रयास में प्वाइंट पर कैच दिया। इसके चार रन बाद तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड ने सौद शकील (09) का ऑफ स्टंप उखाड़ा जबकि कमिंस ने सलमान अली आगा (05) को विकेट के पीछे कैच कराकर पाकिस्तान का स्कोर 6 विकेट पर 170 रन कर दिया।

पाकिस्तान इस तरह से 46 रन के अंदर पांच विकेट गंवाए। दिन का खेल समाप्त होने के समय मोहम्मद रिजवान 29 रन और आमेर जमाल दो रन पर खेल रहे थे। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने सुबह तीन विकेट पर 187 रन से अपनी पहली पारी आगे बढ़ाई। पहला सत्र ढाई घंटे तक चला जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने 131 रन जोड़कर अपने बाकी बचे सात विकेट गंवाए।

The Pakistan captain is leading by example #AUSvPAK — cricket.com.au (@cricketcomau) December 27, 2023

मार्नस लाबुशेन ने 155 गेंद पर सर्वाधिक 63 रन बनाए जबकि मिशेल मार्श ने 60 गेंद पर 41 रन की तेजतर्रार पारी खेली। ट्रेविस हेड (17) सुबह आउट होने वाले पहले बल्लेबाज थे। शाहीन शाह अफरीदी (85 रन दे कर दो विकेट) ने दिन के पांचवें ओवर में उन्हें दूसरी स्लिप में कैच कराया। आमेर जमाल (64 रन देकर तीन विकेट) ने लाबुशेन का कीमती विकेट लिया।

लाबुशेन ने मार्श के साथ 46 रन की साझेदारी की। मार्श जब सात रन पर थे तो हसन अली (61 रन दे कर दो विकेट) की लगातार गेंदों पर पहले उन्हें एलबीडब्ल्यू और बाद में विकेट के पीछे कैच आउट दिया गया, लेकिन दोनों अवसरों पर निर्णय समीक्षा प्रणाली (डीआरएस) का फैसला ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज के पक्ष में गया।

पाकिस्तान ने 80 ओवर के बाद नई गेंद ली और तुरंत ही एलेक्स कैरी (04) और मिशेल स्टार्क (09) को पवेलियन भेज दिया। अपनी पारी में 6 चौके और एक छक्का लगाने वाले मार्श ने डीप थर्ड मैन पर कैच दिया जिससे ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 8 विकेट पर 286 रन हो गया। कप्तान पैट कमिंस (13) और नाथन लियोन (08) ने स्कोर 300 रन के पार पहुंचाया। इन दोनों टीम के बीच तीसरा और अंतिम टेस्ट क्रिकेट में 3 जनवरी से सिडनी में खेला जाएगा।