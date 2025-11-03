AUS vs IND: ट्रैविस हेड को भारत के खिलाफ चल रही T20I सीरीज के बीच से किया गया रिलीज, ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट ने बताई वजह

हेड ऑस्ट्रेलिया की पांच मैचों की T20I टीम के उन लेटेस्ट खिलाड़ियों में से हैं जो शील्ड में खेलेंगे, जो 21 नवंबर से शुरू होने वाली एशेज के लिए एक ड्रेस रिहर्सल है।

By रुस्तम राणा | Updated: November 3, 2025 18:22 IST2025-11-03T18:22:57+5:302025-11-03T18:22:57+5:30

AUS vs IND: Travis Head released from the ongoing T20I series against India; Cricket Australia explains the reason | AUS vs IND: ट्रैविस हेड को भारत के खिलाफ चल रही T20I सीरीज के बीच से किया गया रिलीज, ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट ने बताई वजह

AUS vs IND: ट्रैविस हेड को भारत के खिलाफ चल रही T20I सीरीज के बीच से किया गया रिलीज, ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट ने बताई वजह

नई दिल्ली: ऑस्ट्रेलिया ने अपने स्टार ओपनिंग बल्लेबाज़, ट्रैविस हेड को भारत के खिलाफ चल रही T20I सीरीज़ के बीच में ही टीम से रिलीज़ कर दिया है, ताकि वह आने वाली एशेज 2025/26 की तैयारी के लिए शेफ़ील्ड शील्ड में खेल सकें।

हेड ऑस्ट्रेलिया की पांच मैचों की T20I टीम के उन लेटेस्ट खिलाड़ियों में से हैं जो शील्ड में खेलेंगे, जो 21 नवंबर से शुरू होने वाली एशेज के लिए एक ड्रेस रिहर्सल है। उनसे पहले, तेज़ गेंदबाज़ जोश हेज़लवुड भी दूसरे T20I के बाद न्यू साउथ वेल्स के लिए खेलने के लिए ऑस्ट्रेलियाई टीम छोड़कर चले गए थे।

हेड अपनी घरेलू टीम, साउथ ऑस्ट्रेलिया का प्रतिनिधित्व करेंगे और अगले हफ्ते होबार्ट में तस्मानिया के खिलाफ होने वाले मैच के लिए सेलेक्शन के लिए उपलब्ध रहेंगे। यह जुलाई में वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज़ के बाद रेड-बॉल फॉर्मेट में हेड का पहला मैच होगा।    

बाएं हाथ का ओपनिंग बैटर व्हाइट-बॉल फॉर्मेट में अपनी बेस्ट फॉर्म में नहीं रहा है, उसने पिछले आठ पारियों में दोनों फॉर्मेट में कुल 143 रन बनाए हैं, जिसमें उसका बेस्ट स्कोर 31 है। व्हाइट-बॉल फॉर्मेट में उसकी आखिरी फिफ्टी-प्लस पारी अगस्त 2025 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ आई थी, जब उसने मैके में सीरीज के तीसरे वनडे में 142 रन बनाए थे।

हेड के अलावा, कुछ और ऑस्ट्रेलियाई इंटरनेशनल खिलाड़ी एशेज की तैयारी के लिए डोमेस्टिक टूर्नामेंट में खेलेंगे। नाथन लियोन, स्टीव स्मिथ, स्कॉट बोलैंड, कैमरन ग्रीन और सीन एबॉट भी अपनी डोमेस्टिक टीमों के लिए खेलेंगे।

ग्रीन इस सीज़न में तीन में से दो मैच खेल चुके हैं और अब उनके फुल-टाइम ऑलराउंडर के तौर पर खेलने की उम्मीद है। पिछले मैच में उन्होंने बॉलिंग नहीं की थी क्योंकि वह साइड सोरनेस से उबर रहे थे, जिसकी वजह से वह भारत के खिलाफ वनडे सीरीज नहीं खेल पाए थे।

भारत की बात करें तो, मेन इन ब्लू ने रेड-बॉल फॉर्मेट पर भी नज़रें जमा ली हैं, क्योंकि उन्होंने 6 नवंबर को चौथे T20I से पहले स्टार स्पिनर कुलदीप यादव को इंडिया A और साउथ अफ्रीका A के बीच मल्टी-डे मैचों में खेलने के लिए रिलीज़ कर दिया है ताकि वह साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज की तैयारी कर सकें।

ऑस्ट्रेलिया स्क्वाड: मिशेल मार्श (कप्तान), जोश इंग्लिस (विकेटकीपर), टिम डेविड, मिशेल ओवेन, मार्कस स्टोइनिस, ग्लेन मैक्सवेल, महली बियर्डमैन, जेवियर बार्टलेट, नाथन एलिस, मैथ्यू कुहनेमैन, मैथ्यू शॉर्ट, जोश फिलिप, बेन ड्वारशुइस
 

Open in app
टॅग्स :Australia Cricket TeamTeam IndiaT20Ashes Test Seriesऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीमटीम इंडियाटी20एशेज टेस्ट सीरीज