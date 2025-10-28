AUS vs IND: पहले T20I के लिए भारत की संभावित प्लेइंग XI, क्या संजू सैमसन और कुलदीप यादव खेलेंगे मैच?

AUS vs IND, 1st T20I: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पांच मैचों की T20I सीरीज़ भारत के लिए सही समय पर आई है, जो पिछले कुछ सालों से गेम के सबसे छोटे फॉर्मेट में शानदार प्रदर्शन कर रहा है। पिछले महीने एशिया कप में ब्लू टीम को ज़्यादा चुनौती नहीं मिली, लेकिन ऑस्ट्रेलिया का दौरा मेहमान टीम के लिए किसी भी तरह से आसान नहीं होगा। यह निश्चित रूप से सूर्यकुमार यादव के लिए सबसे मुश्किल कप्तानी असाइनमेंट में से एक होगा, जिन्होंने अब तक टीम को बहुत अच्छे से लीड किया है। हालांकि, मेहमान टीम के लिए प्लेइंग XI चुनना बिल्कुल भी आसान नहीं होगा।

एशिया कप के दौरान चोट लगने के बाद भारत इस सीरीज़ में हार्दिक पांड्या को मिस करेगा। वह फाइनल भी नहीं खेल पाए थे, जिससे निश्चित रूप से शिवम दुबे के लिए भारत के लिए बॉलिंग करने का मौका खुलेगा, जैसा कि उन्होंने फाइनल मुकाबले में पाकिस्तान के खिलाफ किया था। यह बाएं हाथ का बल्लेबाज़ छठे नंबर पर बैटिंग भी करेगा, खासकर स्पिनरों का सामना करते हुए गेंद को दूर तक मारने के लिए।

भारत के टॉप पांच खिलाड़ी खुद ही चुने जाते हैं, जिसमें अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल ओपनिंग करते हैं और उनके बाद तीसरे और चौथे नंबर पर सूर्या और तिलक वर्मा आते हैं। इंडियन मैनेजमेंट ने एशिया कप के दौरान मिडिल ऑर्डर में संजू सैमसन को मौका दिया था और उन्हें और भी मौके मिलने की उम्मीद है, जबकि जितेश शर्मा को अपने मौके का इंतज़ार करना होगा।

कुलदीप यादव एशिया कप में बहुत शानदार खेले थे और 17 विकेट लेकर सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज़ बने थे। इतने अच्छे प्रदर्शन के बावजूद, इस रिस्ट-स्पिनर को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले दो वनडे में बेंच पर बिठाया गया था, लेकिन आखिरी मैच में उन्हें टीम में शामिल किया गया। लेकिन उम्मीद है कि जसप्रीत बुमराह के साथ वह प्लेइंग इलेवन में पहले नामों में से एक होंगे।

भारत शॉर्टेस्ट फॉर्मेट में भी बैटिंग डेप्थ चाहता है और इसी वजह से नीतीश कुमार रेड्डी को अर्शदीप सिंह जैसे स्पेशलिस्ट खिलाड़ी से पहले मौका मिल सकता है, जिन्हें एशिया कप के दौरान भी पहली पसंद की प्लेइंग इलेवन में जगह नहीं मिली थी। अक्षर पटेल और वरुण चक्रवर्ती भारत की प्लेइंग इलेवन में दूसरे स्पिनर हो सकते हैं। जितेश के अलावा, रिंकू सिंह, वाशिंगटन सुंदर और हर्षित राणा को भी इस सीरीज़ में अपने मौके का इंतज़ार करना पड़ सकता है।

पहले T20I के लिए भारत की संभावित प्लेइंग XI

अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), शिवम दुबे, अक्षर पटेल, नीतीश कुमार रेड्डी/अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव