AUS vs IND, 3rd T20I: वाशिंगटन और अर्शदीप ने भारत की सीरीज बराबर करने वाली जीत में शानदार प्रदर्शन किया

Australia vs India, 3rd T20I: भारत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे T20I के लिए तीन बदलाव किए और तीनों ने ही असर डाला, जिससे मेहमान टीम ने होबार्ट में पांच विकेट से जीत हासिल कर सीरीज बराबर कर ली। टिम डेविड (38 गेंदों में 74) और मार्कस स्टोइनिस (39 गेंदों में 64) ने तेज फिफ्टी बनाईं, लेकिन अर्शदीप सिंह के तीन विकेट की बदौलत ऑस्ट्रेलिया 200 रन के पार नहीं जा सका और 186 रन पर 6 विकेट पर ही रुक गया। जवाब में, भारत के ज्यादातर बल्लेबाजों ने अच्छी शुरुआत की, लेकिन वाशिंगटन की 23 गेंदों में नाबाद 49 रन की पारी, साथ ही जितेश के 13 गेंदों में 22 रन की नाबाद पारी ने भारत को नौ गेंदें बाकी रहते जीत दिला दी।

अभिषेक शर्मा ने भारत को चेज़ में तेज शुरुआत दी, उन्होंने ज़ेवियर बार्टलेट की गेंद पर पॉइंट के ऊपर से एक फ्लैट छक्का लगाया, फिर जोश हेज़लवुड की जगह आए सीन एबॉट पर दूसरे ओवर में दो चौके और एक छक्का लगाया। बार्टलेट ने तीसरे ओवर में अच्छी गेंदबाजी की और फिर अभिषेक को आउट करने में भी मदद की, जब बाएं हाथ के बल्लेबाज ने नाथन एलिस की गेंद पर पुल शॉट खेलने की कोशिश में टॉप-एज लगा दिया और 16 गेंदों में 25 रन बनाकर आउट हो गए, बार्टलेट ने एक शानदार कैच पकड़ा। सूर्यकुमार यादव के एलिस और एबॉट पर लगाए गए छक्कों से भारत पचास रन के पार पहुंच गया, लेकिन शुभमन गिल छठे ओवर में आउट हो गए - एलिस ने उन्हें 15 रन पर एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया - जिससे पावरप्ले खत्म होने पर भारत का स्कोर 64 रन पर 2 विकेट था।

सूर्यकुमार 24 रन बनाकर आउट हो गए, उन्होंने कवर पर कैच दे दिया और स्टोइनिस को एक विकेट मिला। तिलक वर्मा की सकारात्मक शुरुआत - जिसमें मैथ्यू शॉर्ट पर एक छक्का भी शामिल था - और अक्षर पटेल के बार्टलेट पर लगाए गए चौके से भारत 10 ओवर के बाद 105 रन पर 3 विकेट पर पहुंच गया। हालांकि, एलिस ने फिर से विकेट लेकर इस साझेदारी को तोड़ा, अक्षर को 17 रन पर आउट किया और अपना तीसरा विकेट लिया। कुलदीप यादव की जगह आए वाशिंगटन सुंदर ने एलिस पर एक छक्का और मैथ्यू कुह्नमैन पर एक चौका लगाकर तुरंत असर डाला। इसके बाद उन्होंने एबॉट को निशाना बनाया और 14वें ओवर में एक चौका और दो छक्के लगाए। बार्टलेट ने तिलक को आउट करने के लिए वापसी की, जिन्होंने विकेटकीपर को कैच थमा दिया, इसके बाद जितेश शर्मा - भारत के तीसरे बदलाव, संजू सैमसन की जगह आए - ने एक बाउंड्री लगाकर भारत का स्कोर 15 ओवर के बाद 152 रन पर 5 विकेट कर दिया।

आखिरी पांच ओवर में 35 रन चाहिए थे, तब जितेश ने 16वें ओवर में एलिस की गेंद पर चालाकी से स्कूप शॉट खेलकर अपना दूसरा चौका लगाया। इसके बाद वाशिंगटन ने देखा कि स्टोइनिस ने गेंद को बाउंड्री के पार छह रन के लिए भेज दिया, जिससे भारत को 18 गेंदों में 16 रन चाहिए थे। जितेश को एक लकी ब्रेक मिला जब मिच ओवेन ने स्टोइनिस की गेंद पर उनका कैच छोड़ दिया और उसी ओवर में वाशिंगटन ने एक और चौका लगाया। वाशिंगटन 49 रन पर पहुंच गए थे जब उन्होंने देखा कि जितेश ने 19वें ओवर में एबॉट की गेंद पर चौका लगाकर मैच खत्म कर दिया और भारत ने आसानी से जीत हासिल कर ली।

इससे पहले, टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला करने के बाद, भारत ने जल्दी ही विकेट लिया जब हर्षित राणा की जगह आए अर्शदीप ने पहले ही ओवर में ट्रैविस हेड को मिड-ऑफ पर कैच आउट करवा दिया। बाएं हाथ के इस तेज गेंदबाज ने अपने अगले ओवर में फिर से विकेट लिया, जोश इंग्लिस को आउट किया जिन्होंने पुल शॉट खेलने की कोशिश में गेंद को ऊपर हवा में मार दिया था। नंबर 4 पर आए डेविड ने जसप्रीत बुमराह की गेंद पर चौका लगाकर शुरुआत की, इसके बाद वरुण चक्रवर्ती की गेंद पर एक चौका और एक छक्का लगाया। उन्हें एक और मौका मिला जब सुंदर ने बुमराह के ओवर में बैकवर्ड पॉइंट पर उनका कैच छोड़ दिया, जिससे ऑस्ट्रेलिया ने पावरप्ले में 2 विकेट पर 43 रन बनाए।

डेविड ने बीच के ओवरों में मोमेंटम दिया, सातवें ओवर में अक्षर की गेंद पर दो छक्के लगाए और इसके बाद शिवम दुबे की गेंद पर तीन चौके लगाकर 23 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया। हालांकि, ऑस्ट्रेलिया ने जल्द ही अपनी पकड़ खो दी जब वरुण ने लगातार गेंदों पर मार्श और ओवेन को आउट कर दिया। स्टोइनिस ने अक्षर की गेंद पर एक चौका लगाया, जिससे ऑस्ट्रेलिया 10 ओवर में 4 विकेट पर 84 रन बना सका। डेविड का जवाबी हमला 11वें ओवर में वरुण की गेंद पर दो और छक्कों के साथ जारी रहा, जबकि स्टोइनिस ने दुबे की गेंद पर दो छक्के लगाए। उनकी 45 रन की साझेदारी आखिरकार तब टूटी जब डेविड ने लॉन्ग-ऑफ पर कैच देकर दुबे को अपना पहला विकेट दिया। स्टोइनिस ने कुछ और चौके लगाकर ऑस्ट्रेलिया को 15 ओवर के बाद 5 विकेट पर 130 रन तक पहुंचाया।

भारत ने 16वें ओवर में अभिषेक को गेंद सौंपी, और शॉर्ट ने उनकी गेंद पर एक छक्का और एक चौका लगाया। इसके बाद अगले ओवर में शॉर्ट और स्टोइनिस दोनों ने दुबे की गेंद पर चौके लगाए। अर्शदीप के 18वें ओवर में 18 रन बने, जिसमें स्टोइनिस ने तीन चौके लगाकर 32 गेंदों में अपनी फिफ्टी पूरी की। बुमराह ने 19वां ओवर अच्छा डाला और सिर्फ छह रन दिए, और अपने चार ओवर में 0 विकेट लेकर 26 रन दिए, जबकि अर्शदीप ने आखिरी ओवर में 10 रन दिए और एक चौका खाने के बाद स्टोइनिस को आउट किया। ऑस्ट्रेलिया ने अपनी पारी के दूसरे हाफ में 102 रन बनाए लेकिन फिर भी 190 रन के आंकड़े से पीछे रह गई।