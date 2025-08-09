मैथ्यू शॉर्ट, ग्लेन मैक्सवेल, जेक फ्रेजर-मैकगर्क आउट, टी20 विश्व कप में मिशेल मार्श और ट्रेविस हेड करेंगे ओपनिंग, विपक्षी बॉलर पर जड़ेंगे चौके-छक्के

ऑस्ट्रेलिया की टी20 टीम के कप्तान मिशेल मार्श ने पुष्टि की है कि वह निकट भविष्य में ट्रेविस हेड के साथ पारी की शुरुआत करेंगे।

By सतीश कुमार सिंह | Updated: August 9, 2025 15:17 IST2025-08-09T15:14:37+5:302025-08-09T15:17:47+5:30

aus team Look confirmed  Mitchell Marsh and Travis Head open innings in T20 World Cup hit fours sixes opposition bowlers Marsh Australia's No.3 in format since 2021 | मैथ्यू शॉर्ट, ग्लेन मैक्सवेल, जेक फ्रेजर-मैकगर्क आउट, टी20 विश्व कप में मिशेल मार्श और ट्रेविस हेड करेंगे ओपनिंग, विपक्षी बॉलर पर जड़ेंगे चौके-छक्के

file photo

googleNewsNext
Highlightsटीम अगले साल होने वाले विश्व कप से पहले आदर्श संयोजन तैयार करना चाहती है।वेस्टइंडीज के खिलाफ सभी पांच मैचों में पारी का आगाज करने के बाद शीर्ष क्रम में बने रहेंगे।भारत और श्रीलंका अगले वर्ष फरवरी में टी-20 विश्व कप की संयुक्त मेजबानी करेंगे।

डार्विनः ऑस्ट्रेलिया के टी20I कप्तान मिशेल मार्श ने घोषणा कर दी। मार्श ने कहा कि टी20 में ट्रेविस हेड के साथ पारी की शुरुआत करेंगे। मार्श 2021 से इस प्रारूप में ऑस्ट्रेलिया के तीसरे नंबर के बल्लेबाज रहे हैं। इस कदम का फ़ायदा भी हुआ, जब इस ऑलराउंडर को टी20 विश्व कप फ़ाइनल में 'मैन ऑफ़ द मैच' दिया गया था। 33 वर्षीय यह खिलाड़ी हेड के साथ शीर्ष क्रम में खेलने के लिए पूरी तरह तैयार है। हालाँकि ग्लेन मैक्सवेल ने हाल ही में वेस्टइंडीज़ के खिलाफ़ कैरिबियन में हेड की अनुपस्थिति में पारी की शुरुआत की थी। टीम अगले साल होने वाले विश्व कप से पहले आदर्श संयोजन तैयार करना चाहती है।

मार्श का 2021 में टी20 विश्व कप में तीसरे नंबर पर उतरना निर्णायक साबित हुआ था। उन्होंने फाइनल में शानदार प्रदर्शन करते हुए ऑस्ट्रेलिया को अपना पहला खिताब दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अब टी-20 टीम की कमान संभाल रहे इस 33 वर्षीय खिलाड़ी ने कहा कि वह पिछले महीने वेस्टइंडीज के खिलाफ सभी पांच मैचों में पारी का आगाज करने के बाद शीर्ष क्रम में बने रहेंगे।

कैरेबियाई दौरे से पहले उन्होंने ऐसा सिर्फ एक बार किया था। मार्श ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीन मैचों की टी-20 श्रृंखला से पहले शुक्रवार को संवाददाताओं से कहा, ‘‘निकट भविष्य में मैं और हेडी पारी की शुरुआत करेंगे। हम दोनों ने एक दूसरे के साथ काफी क्रिकेट खेली है और हमारे बीच बहुत अच्छा तालमेल है।

विश्व कप को ध्यान में रखते हुए खिलाड़ियों को अपनी भूमिका सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है।’’ हालांकि मार्श और हेड ने अभी तक टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में एक साथ पारी की शुरुआत नहीं की है, लेकिन वनडे जोड़ी के रूप में उनका रिकॉर्ड शानदार है। उन्होंने पांच पारियों में 70.50 की शानदार औसत से 282 रन बनाए हैं।

पिछले साल टी-20 विश्व कप के बाद डेविड वार्नर के संन्यास लेने के बाद से ऑस्ट्रेलिया ने खेल के सबसे छोटे प्रारूप में कई सलामी बल्लेबाजों को आजमाया है, जिनमें मैथ्यू शॉर्ट, ग्लेन मैक्सवेल, जेक फ्रेजर-मैकगर्क शामिल हैं। भारत और श्रीलंका अगले वर्ष फरवरी में टी-20 विश्व कप की संयुक्त मेजबानी करेंगे।

Open in app
टॅग्स :Australia Cricket TeamT20ICC T20 World Cupऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीमटी20आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप