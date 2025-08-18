Asia Cup squad: सूर्यकुमार यादव की टीम में नहीं होंगे गिल और सिराज?, एशिया कप से बाहर, देखिए संभावित 15 खिलाड़ियों की सूची

Highlights चयनकर्ता कुछ आईपीएल खिलाड़ियों को नज़रअंदाज़ करने वाले हैं। एशिया कप के लिए रिंकू सिंह के टीम में शामिल होने पर कुछ संशय हैं। ध्रुव जुरेल में से कोई एक एशिया कप टीम में संजू सैमसन के साथ शामिल होगा।

Asia Cup squad: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) मंगलवार को एशिया कप 2025 के लिए भारतीय टीम की घोषणा करेगा। कई बड़े आश्चर्य देखने को मिल सकते हैं। सूर्यकुमार यादव टीम की कमान संभालेंगे। अजीत अगरकर की अगुवाई वाली चयन समिति खेल के कुछ सबसे बड़े सितारों को नज़रअंदाज़ करने की तैयारी में है। भारत के मुख्य कोच गौतम गंभीर ने एक बार सुझाव दिया था कि टी20 अंतरराष्ट्रीय टीम का चयन पूरी तरह से इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के प्रदर्शन के आधार पर किया जाना चाहिए, ऐसा लग रहा है कि चयनकर्ता कुछ आईपीएल खिलाड़ियों को नज़रअंदाज़ करने वाले हैं।

Asia Cup squad: संभावित टीम लिस्ट-

बल्लेबाज़: अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), यशस्वी जायसवाल, रिंकू सिंह।

विकेटकीपर: संजू सैमसन, जितेश शर्मा

ऑलराउंडर: हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, शिवम दुबे/नीतीश कुमार रेड्डी।

गेंदबाज: जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, वरुण चक्रवर्ती/कुलदीप यादव।

चयनकर्ता बल्लेबाजी संयोजन में ज़्यादा बदलाव करेंगे। अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा और सूर्यकुमार यादव जैसे खिलाड़ियों का टीम में होना तय है। इंग्लैंड के खिलाफ टी20 सीरीज़ की तुलना में शुभमन गिल ही टीम में शामिल होने वाले एकमात्र खिलाड़ी हैं। एशिया कप के लिए रिंकू सिंह के टीम में शामिल होने पर कुछ संशय हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि उन्हें शामिल किया जाएगा।

अगर गिल को टीम में शामिल किया जाता है, तो यशस्वी जायसवाल के लिए टीम में जगह नहीं बचेगी। हालांकि टीम में संजू सैमसन की जगह को लेकर कोई संशय नहीं है, लेकिन बैकअप विकेटकीपर की जगह के लिए कड़ी टक्कर चल रही है। जितेश शर्मा और ध्रुव जुरेल में से कोई एक एशिया कप टीम में संजू सैमसन के साथ शामिल होगा, जबकि यह लगभग तय है कि ऋषभ पंत टीम का हिस्सा नहीं हैं।

अगर फॉर्म पर विचार किया जाए तो जितेश को टीम में जुरेल से बेहतर माना जा सकता है। ऑलराउंडरों की बात करें तो हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल और वाशिंगटन सुंदर जैसे ऑलराउंडर का चयन पक्का लग रहा है, लेकिन एक और तेज़ गेंदबाज़ ऑलराउंडर के लिए जगह खाली है। शिवम दुबे और नीतीश कुमार रेड्डी इस भूमिका के लिए शीर्ष दो दावेदार हैं। पूरी संभावना है कि दुबे को रेड्डी पर तरजीह दी जाए।

गेंदबाजी लाइन-अप के चयन में सबसे बड़ा सवाल जसप्रीत बुमराह पर है, जिन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ 5 टेस्ट मैच भी नहीं खेले। अगर बुमराह एशिया कप खेलते हैं, तो वेस्टइंडीज टेस्ट मैचों में उनके चयन पर भी सवालिया निशान लग जाएगा। गेंदबाजी में अर्शदीप सिंह और वरुण चक्रवर्ती का चुना जाना तय है। मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्ण में से किसी एक का चुना जाना तय है।

इंग्लैंड दौरे के कुछ बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी में स्टार बल्लेबाज शुभमन गिल और आक्रामक सलामी बल्लेबाज मोहम्मद सिराज शामिल हैं। टी20 टीम में जगह बनाना मुश्किल हो सकता है। गिल ने 750 से ज़्यादा रन बनाए हैं। एशिया कप एक छोटा टी20 अंतरराष्ट्रीय चैंपियनशिप है। उन्होंने आईपीएल में भी 650 रन बनाए थे।

चयनकर्ता अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन की मौजूदा जोड़ी को ही चुनने की उम्मीद है। तीसरे सलामी बल्लेबाज़ के लिए हमेशा जगह होती है और गिल का नाम चर्चा में आना तय है, लेकिन यशस्वी जायसवाल इस भूमिका के लिए एक मज़बूत दावेदार हैं। इनमें से किसी एक को 9 से 28 सितंबर तक होने वाली चैंपियनशिप के लिए चुने जाने की उम्मीद है और जायसवाल का पलड़ा भारी लग रहा है।

श्रेयस अय्यर ने आईपीएल फाइनलिस्ट पंजाब किंग्स के लिए आगे से नेतृत्व किया था। जितेश शर्मा के दूसरे विकेटकीपर की जगह लेने की उम्मीद है। एंडरसन-तेंदुलकर श्रृंखला में अपने जोशीले प्रदर्शन से सबसे अधिक विकेट लेने वाले और वर्तमान में देश के चहेते सिराज को जगह पाने में संघर्ष करना पड़ सकता है। कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, रवि बिश्नोई और उप-कप्तान अक्षर पटेल, स्पिनर होंगे।