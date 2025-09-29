Asia Cup Final Ind VS Pak: कमाल करतो हो वर्मा और शर्मा जी?, जानें प्लेयर ऑफ द मैच और सीरीज कौन

Highlights तिलक ने एक मोर्चा संभालकर 53 गेंद में नाबाद 69 रन बनाये। संजू सैमसन (24) और शिवम दुबे (21 गेंद में 33 रन) ने उनका पूरा साथ दिया। बेखौफ खेल दिखाया और दबाव को हावी नहीं होने दिया।

Asia Cup Final Ind VS Pak: एशिया कप 2025 का फ़ाइनल एक उतार-चढ़ाव भरा सफ़र रहा। पाकिस्तान को भारत ने हराया। सूर्यकुमार यादव की अगुवाई वाली टीम ने धैर्य बनाए रखा और दुबई में दो गेंद शेष रहते 5 विकेट से जीत के साथ भारत ने अपना नौवाँ एशिया कप अपने नाम कर लिया। फाइनल में शानदार पारी खेलने वाले तिलक वर्मा को प्लेयर ऑफ द मैच दिया। तिलक ने 53 गेंद में 3 चौके और 4 छक्के की मदद से 69 नाबाद रन बनाए। अभिषेक शर्मा को प्लेयर ऑफ द सीरीज दिया गया। शर्मा ने 7 मैच 314 रन बनाकर कई रिकॉर्ड अपने नाम किया।

Tilak Varma scored a fantastic unbeaten fifty in the chase to power #TeamIndia to a title triumph 🏆 & bagged the Player of the Match award 👏👏



Scorecard ▶️ https://t.co/0VXKuKPkE2#AsiaCup2025 | #Finalpic.twitter.com/17XSNuABmN — BCCI (@BCCI) September 28, 2025

जीत के लिये 147 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत की शुरुआत खराब रही थी और पहले पांच ओवर में 20 रन के भीतर तीन विकेट गिर गए थे। इसके बाद तिलक ने एक मोर्चा संभालकर 53 गेंद में नाबाद 69 रन बनाये जबकि संजू सैमसन (24) और शिवम दुबे (21 गेंद में 33 रन) ने उनका पूरा साथ दिया। फाइनल से पहले मैदान से बाहर के तनाव के बीच सूर्यकुमार यादव और कोच गौतम गंभीर की इस टीम ने फॉर्म में चल रहे बल्लेबाजों के जल्दी आउट होने के बावजूद बेखौफ खेल दिखाया और दबाव को हावी नहीं होने दिया।

7️⃣ Matches

3️⃣1️⃣4️⃣ Runs

3️⃣ Fifties



For his blockbuster performance in #AsiaCup2025, #TeamIndia opener Abhishek Sharma is named the Player of the Tournament 👏👏@IamAbhiSharma4pic.twitter.com/AM11dTho7u — BCCI (@BCCI) September 28, 2025

पहले कुलदीप यादव ने चार विकेट लेकर पाकिस्तान को 19 . 1 ओवर में 146 रन पर समेट दिया और उसके बाद तिलक ने अपनी पारी से टीम को जीत तक पहुंचाया । उन्होंने सैमसन के साथ 57 और दुबे के साथ 64 रन की साझेदारी की । मैच का निर्णायक पल रऊफ का 15वां ओवर था जिसमें भारतीय बल्लेबाजों ने 17 रन निकाले।

सुपर 4 चरण में भारतीय प्रशंसकों को भड़काऊ इशारे करने वाले रऊफ ने 3.4 ओवर में 50 रन दे डाले और उन्हें कोई विकेट भी नहीं मिला । इससे पहले अभिषेक शर्मा (पांच) जल्दी आउट हो गए । पाकिस्तान के लिये नयी गेंद संभालने वाले शाहीन शाह अफरीदी और फहीम अशरफ ने धीमी गेंदें डाली जिसका फायदा मिला ।

सूर्यकुमार (एक) और शुभमन गिल (12) के आउट होने के बाद भारतीय खेमे में सन्नाटा पसर गया । इसके बाद संजू और तिलक ने पारी को संभाला । संजू ने सईम अयूब को छक्का जड़ा लेकिन अबरार की गेंद पर विकेट गंवा बैठे । इससे पहले कुलदीप यादव की अगुआई में स्पिन तिकड़ी के शानदार प्रदर्शन की मदद से भारत ने पाकिस्तान को 19 . 1 ओवर में 146 रन पर आउट कर दिया ।

हार्दिक पंड्या के बगैर उतरी भारतीय टीम ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया लेकिन पाकिस्तान ने काफी आक्रामक शुरुआत की । सलामी बल्लेबाज साहिबजादा फरहान (38 गेंद में 57 रन) और फखर जमां (35 गेंद में 46 रन) ने दसवें ओवर तक 84 रन की साझेदारी कर ली थी । आखिरी दस ओवर में हालांकि भारतीय स्पिनरों ने उन्हें पूरी तरह दबाव में ला दिया ।

कुलदीप ने चार ओवर में 30 रन देकर चार विकेट लिये जबकि अक्षर पटेल ने चार ओवर में 26 और वरुण चक्रवर्ती ने 30 रन देकर दो दो विकेट चटकाये । एक समय पर पाकिस्तान का स्कोर एक विकेट पर 113 रन था जब फखर और सईम अयूब क्रीज पर थे । इसके बाद पाकिस्तानी पारी ताश के पत्तों की तरह ढह गई ।

भारत ने आखिरी नौ विकेट 33 रन के भीतर चटका दिये । जसप्रीत बुमराह ने 3 . 1 ओवर में 25 रन देकर दो विकेट लिये । बुमराह ने बीसवें ओवर की पहली गेंद पर हारिस रऊफ को बोल्ड करने के बाद विमान गिरने के जैसा इशारा करते हुए उन्हें विदाई दी । पिछले मैच में रऊफ ने भारतीय प्रशंसकों की ओर भड़काऊ इशारे किये थे ।

भारतीय स्पिनरों ने आखिरी दस ओवरों में मैच की तस्वीर पलट दी । सभी ने धीमी गेंदबाजी करते हुए बाहर की तरफ गेंदें डाली । पाकिस्तान ने शुरूआत बहुत अच्छी की थी और दोनों सलामी बल्लेबाजों ने ढीली गेंदों को नसीहतें दी । भारत को पावरप्ले में हार्दिक की कमी खली । फरहान ने पिछले दो मैचों की ही तरह बुमराह को बखूबी खेला ।

शिवम दुबे को भी पहले दो ओवरों में चौके लगे । पाकिस्तान ने पावरप्ले का पूरा इस्तेमाल करके 45 रन बनाये और एक भी विकेट नहीं गंवाई । फरहान ने वरूण , कुलदीप और अक्षर को एक एक छक्का जड़ा जबकि फखर ने कुलदीप को स्लॉग स्वीप पर छक्का लगाया ।

फखर ने 50 रन 35 गेंद में पूरे किये लेकिन जश्न नहीं मनाया । ब्रेक के बाद वरूण ने फरहान को डीप मिड विकेट पर तिलक के हाथों लपकवाया । सईम और फखर स्कोर को 113 रन तक ले गए जिसके बाद कोई बल्लेबाज योगदान नहीं दे सका ।