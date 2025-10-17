एशिया कप 2025: 28 सितंबर को हुआ था फाइनल, मोहसिन नकवी से नहीं लिए सूर्यकुमार यादव ट्रॉफी?, भारत को कब और कैसे मिलेगी?

Highlights दुबई स्थित आईसीसी अकादमी परिसर में स्थित इस कार्यालय में दो कर्मचारी कार्यरत हैं। अब मुख्य मुद्दा यह है कि इस गतिरोध को कैसे सुलझाया जाएगा। अनसुलझे मुद्दे पर विचार-विमर्श करेंगे और किसी निष्कर्ष पर पहुँचेंगे।

दुबईः विजेता ट्रॉफी अभी विजेताओं तक नहीं पहुंची। आखिर भारतीय फैंस पूछ रहे है कि कहां से ट्रॉफी। 28 सितंबर को भारतीय टीम ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हराकर ट्रॉफी जीती थी। दुबई में विजेता भारतीय टीम से विवादास्पद रूप से छीनी गई एशिया कप ट्रॉफी की स्थिति क्या है? एशियाई क्रिकेट परिषद (एसीसी) के अध्यक्ष मोहसिन नकवी को लेकर कई चर्चा हैं। भारतीय टीम ने नकवी से लेने से इनकार कर दिया था। वर्तमान में दुबई स्थित एसीसी कार्यालय में बंद हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) के अध्यक्ष नकवी ने एसीसी कर्मचारियों को स्पष्ट रूप से निर्देश जारी किए हैं कि उनकी अनुमति के बिना इसे कार्यालय से बाहर नहीं ले जाया जाना चाहिए। दुबई स्थित आईसीसी अकादमी परिसर में स्थित इस कार्यालय में दो कर्मचारी कार्यरत हैं।

अब मुख्य मुद्दा यह है कि इस गतिरोध को कैसे सुलझाया जाएगा। दुबई में हुई एसीसी की वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में यह निर्णय लिया गया कि एसीसी के अंतर्गत आने वाले पाँच टेस्ट खेलने वाले देश भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और अफ़ग़ानिस्तान इस अनसुलझे मुद्दे पर विचार-विमर्श करेंगे और किसी निष्कर्ष पर पहुँचेंगे।

उनकी बैठक अगले महीने की शुरुआत में दुबई में आईसीसी की तिमाही बैठक के साथ ही होने वाली है। लेकिन अगर नकवी बैठक में नहीं आते हैं तो चीज़ें जटिल हो सकती हैं। इसकी गारंटी नहीं है कि नकवी इसमें शामिल होंगे। दरअसल, उन्होंने जुलाई में हुए आईसीसी वार्षिक सम्मेलन से दूरी बनाए रखी थी।

एसीसी के कुछ सदस्यों का मानना ​​है कि पूरी संभावना है कि वह 4 से 7 नवंबर तक होने वाली बैठक में एक बार फिर अपना प्रतिनिधि भेज सकते हैं। ऐसी स्थिति में गतिरोध जारी रह सकता है और ट्रॉफी एसीसी कार्यालय में धूल फांकती रह सकती है, जब तक कि एसीसी सदस्यों को कुछ समझ नहीं आती। बेशक, बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करेगा कि बीसीसीआई इस स्थिति पर कैसी प्रतिक्रिया देता है।

बीसीसीआई अधिकारियों ने कहा कि बैठक में अभी कुछ समय बाकी है और बोर्ड समय आने पर अपनी अगली रणनीति तय करेगा। पीसीबी के प्रवक्ता ने इस वेबसाइट पर पूछे गए सवाल का जवाब नहीं दिया। भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) ने एशियाई क्रिकेट परिषद (एसीसी) की वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में भारत को एशिया कप की विजेता ट्रॉफी प्रदान न किए जाने पर ‘कड़ा ऐतराज़’ जताया था।

एसीसी के अध्यक्ष मोहसिन नकवी अपने रुख पर बरकरार हैं। भारत को रविवार को ट्रॉफी नहीं दी गई थी क्योंकि भारतीय टीम ने पाकिस्तान सरकार में मंत्री और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष नकवी से ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया था। इस एजीएम में बीसीसीआई का प्रतिनिधित्व बोर्ड के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला और पूर्व कोषाध्यक्ष आशीष शेलार ने किया था।

जीत के लिए टीम को भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) से 21 करोड़ रुपये की भारी-भरकम पुरस्कार राशि मिली। चर्चा का विषय इस पूरे मामले की राजनीति थी क्योंकि एशियाई क्रिकेट परिषद (एसीसी) के प्रमुख मोहसिन नकवी भारतीय टीम द्वारा ट्रॉफी लेने से इनकार करने के बाद ट्रॉफी लेकर चले गए। नकवी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के प्रमुख और अपने देश के गृह मंत्री भी हैं।