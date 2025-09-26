Asia Cup 2025 Prize Money: एशिया कप फाइनल के बाद चैंपियन और उपविजेता टीम कितनी राशि घर ले जाएगी? जानें प्राइस मनी

रिपोर्ट्स के अनुसार, 2025 एशिया कप के विजेताओं को 300,000 डॉलर (करीब ₹2.6 करोड़) मिलने की उम्मीद है। उपविजेता टीम को 150,000 डॉलर मिलेंगे।

Asia Cup 2025 Prize Money: 9 सितंबर को अबू धाबी में शुरू हुआ एशिया कप 2025 अब अपने अंतिम चरण में पहुँच गया है। टूर्नामेंट के इतिहास में पहली बार, भारत फाइनल में चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान से भिड़ेगा। भारत खिताब बरकरार रखने का प्रबल दावेदार बना हुआ है, जबकि पाकिस्तान उलटफेर करने और हार की हैट्रिक से बचने की कोशिश करेगा। इस ऐतिहासिक मुकाबले से पहले जैसे-जैसे रोमांच बढ़ रहा है, आइए एक नज़र डालते हैं विजेता और उपविजेता टीम को मिलने वाली इनामी राशि पर।

रिपोर्ट्स के अनुसार, 2025 एशिया कप के विजेताओं को 300,000 डॉलर (करीब ₹2.6 करोड़) मिलने की उम्मीद है। उपविजेता टीम को 150,000 डॉलर मिलेंगे। एशियाई क्रिकेट परिषद (एसीसी) से आधिकारिक पुष्टि का इंतज़ार है, लेकिन प्रस्तावित राशि पिछले संस्करण की तुलना में ज़्यादा होगी। टीम पुरस्कार राशि के अलावा, खिलाड़ियों को उनके व्यक्तिगत प्रयासों के लिए भी पुरस्कृत किया जाएगा। यहाँ व्यक्तिगत पुरस्कार राशि का विवरण दिया गया है।

प्लेयर ऑफ़ द टूर्नामेंट: ₹50 लाख
फाइनल मैच के मैन ऑफ द मैच: ₹20 लाख

रविवार को जब भारत और पाकिस्तान क्रिकेट के मैदान पर उतरेंगे, तो एशिया को एक नया चैंपियन मिलने की संभावना कम ही है। भारत अपना खिताब बचाने की कोशिश करेगा, जबकि पाकिस्तान गत चैंपियन को हराकर प्रतियोगिता में तीसरी बार हारने से बचने की कोशिश करेगा।

इस मैच की तैयारी पहले कभी इतनी नाटकीय नहीं रही। दोनों टीमों ने पिछले दो मैचों में खिलाड़ियों के आचरण को लेकर ICC में मामला दर्ज कराया है। पहलगाम हमले पर उनकी टिप्पणी और पाकिस्तानी कप्तान सलमान आगा से हाथ न मिलाने के लिए स्काई के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई थी। 

दूसरी ओर, बीसीसीआई ने सुपर 4 चरण में हाल ही में हुए भारत-पाकिस्तान मैच के दौरान हुए अभद्र व्यवहार के लिए हारिस रऊफ और साहिबजादा फरहान के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। हालांकि स्काई ने अपनी टिप्पणियों से इनकार किया है, लेकिन रऊफ और फरहान पर किसी तरह की कार्रवाई की खबर अभी तक सामने नहीं आई है।

