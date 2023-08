Asia Cup 2023 Pakistan vs Nepal: पाक और नेपाल के बीच पहला वनडे मैच, एशिया कप में पाकिस्तान ने खाता खोला, पड़ोसी देश को 238 रन से हराया

Highlights नेपाल की ओर से सोमपाल कामी ने 28 और आरिफ शेख ने 26 रन बनाये। पाकिस्तान ने अंतिम 10 ओवरों में 129 रन बनाकर बड़ा स्कोर खड़ा कर लिया। पाकिस्तान की ओर से शादाब खान ने चार विकेट लिये।

Asia Cup 2023 Pakistan vs Nepal: पाकिस्तान और नेपाल के बीच पहला एकदिवसीय मैच खेला गया। पाकिस्तान के सामने नेपाल की टीम फुस्स साबित हुई। पड़ोसी देश को पाकिस्तान ने बुरी तरह से रौंद डाला। एशिया कप एकदिवसीय टूर्नामेंट के पहले मैच में 238 रन से मात दी।

पाकिस्तान के लिए गेम, सेट और मैच। शाहीन अफरीदी ने पहले ओवर में दो रन के साथ शुरुआत की। नेपाल के लिए सोमपाल कामी और आरिफ शेख के बीच साझेदारी बनी। शादाब खान ने 24 रन देकर 4 विकेट निकाले। बाबर ने 151 रन और इफ्तिखार अहमद ने अपना पहला वनडे शतक बनाया।

Pakistan register a massive victory to start off their Asia Cup campaign 💪 #PAKvNEP | 📝: https://t.co/1gff7IhTyI pic.twitter.com/Q5RMdNchlB

पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए छह विकेट पर 342 रन का बड़ा स्कोर खड़ा किया। नेपाल की टीम 104 रन पर आउट हो गई। कप्तान बाबर आजम और इफ्तिखार अहमद ने शानदार पारी खेली। दोनों ने शतक पूरा किया। आजम और अहमद के बीच पांचवें विकेट के लिए 131 गेंद में 214 रन की साझेदारी हुई।

Babar Azam continues to do what he does best – scoring centuries and breaking records 👊#PAKvNEPhttps://t.co/sxYvHGQuNt