Asia Cup 2022 IND vs PAK: भारत और पाक मुकाबला कल, जाफर ने चुनी भारतीय इलेवन, ये दोनों खिलाड़ी करें ओपनिंग, देखें प्लेइंग इलेवन!

Asia Cup 2022 IND vs PAK: भारत और पाकिस्तान के बीच महामुकाबला कल है। एशिया कप में 28 अगस्त को टकराएंगे। पूर्व भारतीय सलामी बल्लेबाज वसीम जाफर ने भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले प्रदर्शन के लिए अपनी शुरुआती एकादश चुन ली है। प्लेइंग इलेवन का खुलासा किया।

वसीम जाफर ने भारत के प्लेइंग इलेवन में एक महत्वपूर्ण बदलाव का सुझाव दिया है। कप्तान रोहित शर्मा और उप-कप्तान केएल राहुल को सलामी बल्लेबाज के रूप में चुना है। तीसरे नंबर पर विराट कोहली को रखा है। मध्यक्रम में सूर्यकुमार यादव, स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या और रवींद्र जडेजा शामिल हैं।

My India XI vs Pakistan:



1. Rohit

2. KL

3. Virat

4. Sky

5. Hardik

6. DK / Pant*

7. Jadeja

8. Bhuvi

9. Bishnoi

10. Chahal

11. Arshdeep



*If Pant plays, he should bat at no.5.



What's yours?#INDvPAK#AsiaCup