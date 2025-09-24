अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट और आईपीएल को अलविदा, बीबीएल में सिडनी थंडर और आईएलटी20 से जुड़े अश्विन

अनुभवी आफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने भारत के लिये 537 टेस्ट विकेट लिये हैं और आईपीएल में 221 मैचों में 187 विकेट चटकाये हैं।

Highlightsबीबीएल में भागीदारी की संभावना पर बात की थी।बिग बैश लीग 14 दिसंबर से 18 जनवरी तक होगी।क्रिकेट आस्ट्रेलिया उन्हें विशेष अनुमति देगा।

सिडनीः अनुभवी आफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विनबिग बैश लीग के आगामी सत्र में सिडनी थंडर से जुड़ेंगे और इस टूर्नामेंट में भाग लेने वाले भारत के पहले बड़े क्रिकेटर बन जायेंगे। ‘ फॉक्स स्पोटर्स’ के अनुसार हाल ही में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट और आईपीएल को अलविदा कहने वाले 39 वर्ष के अश्विन ने थंडर को हामी भर दी है। फ्रेंचाइसी इस सप्ताह के अंत में इसकी आधिकारिक घोषणा कर सकती है। अश्विन आईएलटी 20 नीलामी में भी शामिल हुए हैं। चार जनवरी को लीग के खत्म होने के बाद वह थंडर से जुड़ सकते हैं। बिग बैश लीग 14 दिसंबर से 18 जनवरी तक होगी।

क्रिकेट आस्ट्रेलिया के सीईओ टॉड ग्रीनबर्ग ने खुद इस महीने अश्विन से संपर्क करके बीबीएल में उनकी भागीदारी की संभावना पर बात की थी। अश्विन ने पिछले महीने आईपीएल से संन्यास ले लिया जिससे अब वह दुनिया भर में फ्रेंचाइजी लीग खेलने के लिये स्वतंत्र हैं।

बीसीसीआई के सक्रिय खिलाड़ी विदेशी लीग नहीं खेल सकते जब तक कि वह राष्ट्रीय टीम या आईपीएल टीम से जुड़े हों । अश्विन ने बीबीएल विदेशी खिलाड़ियों के ड्राफ्ट में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया था लिहाजा क्रिकेट आस्ट्रेलिया उन्हें विशेष अनुमति देगा। अश्विन ने भारत के लिये 537 टेस्ट विकेट लिये हैं और आईपीएल में 221 मैचों में 187 विकेट चटकाये हैं।

