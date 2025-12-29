Ashes Test Series: इंग्लैंड को झटका, सिडनी में होने वाले आखिरी एशेज टेस्ट से बाहर हुआ यह तेज गेंदबाज

इंग्लैंड ने पांचवें और आखिरी टेस्ट के लिए किसी रिप्लेसमेंट खिलाड़ी का नाम नहीं लेने का फैसला किया है, जो 4 जनवरी को एससीजी में शुरू होगा।

By रुस्तम राणा | Updated: December 29, 2025 09:07 IST2025-12-29T09:07:53+5:302025-12-29T09:07:53+5:30

Ashes Test Series 2025-26: इंग्लैंड के तेज़ गेंदबाज़ गस एटकिंसन स्कैन में लेफ्ट हैमस्ट्रिंग इंजरी की पुष्टि होने के बाद सिडनी टेस्ट से बाहर हो गए हैं। एटकिंसन को यह चोट मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर चौथे टेस्ट में इंग्लैंड की जीत के दौरान लगी थी, जब वह लगातार पांच ओवर फेंकने के बाद दूसरे दिन सुबह मैदान से बाहर चले गए थे। इसके बाद उन्होंने न तो गेंदबाज़ी की और न ही मैदान पर वापस आए।

इंग्लैंड ने पांचवें और आखिरी टेस्ट के लिए किसी रिप्लेसमेंट खिलाड़ी का नाम नहीं लेने का फैसला किया है, जो 4 जनवरी को एससीजी में शुरू होगा। यह इंग्लैंड के तेज़ गेंदबाज़ी अटैक के लिए तीसरी बड़ी चोट है। मार्क वुड घुटने की चोट के कारण ब्रिस्बेन टेस्ट के बाद बाहर हो गए थे, जबकि जोफ्रा आर्चर को बाईं तरफ खिंचाव आ गया था, जिसके कारण वह एडिलेड टेस्ट के बाद एशेज से बाहर हो गए थे।

टॅग्स :Test CricketEngland Cricket TeamAustralia Cricket Teamटेस्ट क्रिकेटइंग्लैंड क्रिकेट टीमऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम