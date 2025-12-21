Ashes 2025: एशेज सीरीज़ जीतने के बाद ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड का उड़ाया तगड़ा मज़ाक, पहनी 'रॉनबॉल' शर्ट

Ashes 2025: ऑस्ट्रेलिया ने रविवार को तीसरे एशेज टेस्ट के पांचवें दिन आसानी से जीत हासिल कर ली। इस जीत का मतलब था कि ऑस्ट्रेलियाई टीम ने 3-0 की अजेय बढ़त के साथ एशेज सीरीज़ अपने नाम कर ली, और सिर्फ़ 11 दिनों में यह स्कोर हासिल कर लिया। इंग्लैंड का 'बैज़बॉल' ऑस्ट्रेलियाई टीम के सामने पूरी तरह से फेल हो गया, जिन्होंने अपने विरोधियों का मज़ाक उड़ाने के लिए खास 'रॉनबॉल' शर्ट पहनकर सीरीज़ जीत का जश्न मनाया।
'बैज़बॉल' नाम इंग्लैंड के कोच ब्रेंडन मैकुलम के नाम पर रखा गया था, जिन्हें 'बैज़' के नाम से जाना जाता है। जब ऑस्ट्रेलिया ने सीरीज़ जीती, तो उन्होंने ट्रैविस हेड द्वारा दी गई नई सफेद टी-शर्ट पहनीं। टी-शर्ट के सामने बड़े लाल अक्षरों में 'रॉनबॉल' शब्द लिखा था, जिसके साथ ऑस्ट्रेलिया के प्यारे कोच एंड्रयू "रोनाल्ड" मैकडॉनल्ड का कार्टून बना हुआ था।
तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क ने तीसरे टेस्ट क्रिकेट मैच के पांचवें और अंतिम दिन रविवार को आखिरी चार विकेटों में से तीन विकेट लेकर इंग्लैंड की वापसी की उम्मीदों पर पानी फेर दिया और इस तरह से ऑस्ट्रेलिया ने 82 रन से जीत दर्ज करके दो टेस्ट शेष रहते हुए एशेज बरकरार रखने में कामयाबी हासिल की।
इंग्लैंड ने 435 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए पांचवें दिन सुबह अपनी दूसरी पारी छह विकेट पर 207 रन से आगे बढ़ाई। उसे तब जीत के लिए 228 रन चाहिए थे, जबकि आस्ट्रेलिया को एशेज को बरकरार रखने के लिए चार विकेट की जरूरत थी। इंग्लैंड की टीम हालांकि लंच के बाद 352 रन पर आउट हो गई और इस तरह से उसकी अप्रत्याशित जीत दर्ज करके विश्व रिकार्ड बनाने और एशेज में बने रहने की उम्मीदों पर तुषारापात हो गया।